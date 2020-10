Nynější přestávku musí nejvíce ocenit především partnerky a manželky sportovců. Je tomu tak i v případě kapitána Plamenů? „Určitě ano, nejvíce času nyní trávím s přítelkyni. Ono se toho jinak ani moc dělat nedá. Člověk se může jít tak maximálně proběhnout, čehož ale nejsem zrovna velkým příznivcem,“ pousmál se.

Zkušený bek předpokládá, že jen tak brzy se hrát znovu nezačne. Více jej ale trápí jiná věc. „Pokud už to musí být, tak hlavně ať je pauza v kuse. A ne tak, aby se každých čtrnáct dní stálo, čekalo na karanténu a poté se znovu začínalo. Pro mě, coby už staršího hráče, je pokaždé mnohem obtížnější se do toho opět dostat,“ potvrdil.

Dále ještě pokračoval. „Pro mě, jako staršího hráče, je těžší se do toho zase dostat. Je to pak, jako kdybych na ledě nestál ne dva tři týdny, ale snad čtyři měsíce. Navíc je to už počtvrté během krátké doby, není to vůbec jednoduché."

A co kapitánovi Plamenů nejvíce chybí? „Asi kabina, protože máme skvělou partu. Pořád je sranda, navíc se vidíme každý den, takže je to skvělé odreagování,“ popisoval.

Ovšem i pro tělesnou schránku to není jednoduché období. "Samozřejmě mi chybí také pohyb. Tělo je na něj zvyklé, člověk je pak takový tuhý. Je to kombinace obojího, člověku chybí parta, ale také to sportování jako takové," zdůraznil Pleva.