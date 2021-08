Český hokejový brankář Vítek Vaněček má v NHL nový klub. Tedy přesněji řečeno staronový. Vrací se totiž do známého prostředí, do Washingtonu.

Minulý týden byl pětadvacetiletý rodák z Havlíčkova Brodu součástí velkého rozšiřovacího draftu nového klubu nejlepší hokejové ligy světa. Seattle si Vaněčka vybral do svého mužstva. „Když jsem se to dozvěděl, byl to šok,“ přiznal Vaněček v jednom z rozhovorů pro média.