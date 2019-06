Chcicago – Ne, další sezonu na farmě strávit nechci. Jakoby říkal Martin Nečas. Bývalý hráč brněnské Komety rozzářil svůj talent ve finále AHL.

Hokejista Martin Nečas v dresu týmu AHL Charlotte Checkers. | Foto: Flickr / Charlotte Checkers

Hokejista draftovaný Carolinou Hurricanes v letošní sezoně nakoukl do NHL jen do sedmi zápasů. Poté putoval na farmu do Charlotte Checkers, kde se mu daří. S Checkers postoupil do finále, ve kterém je dvacetiletý útočník sběratelem bodů.