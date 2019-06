Hurikáni letos zažili parádní sezonu. Podceňovaný tým složený převážně z mladých hráčů se překvapivě prokousal do finále východní konference. Nečasovo jméno ale na soupisce nebylo. „Carolina nemusela nic měnit. Šlapala i bez Martina, který se zdárně prezentuje na farmě,“ sdělil expert na zámořský hokej Štěpán Sokol.

Bývalý útočník brněnského celku nakoukl jen do sedmi zápasů v aktuálním ročníku NHL. Zaznamenal dva body za gól a asistenci, načež putoval na farmu do Charlotte Checkers. „Čekal jsem, že dostane větší prostor v NHL a prosadí se, ale doposud nasbíral v AHL z českých hráčů nejvíc bodů, což je skvělé,“ poznamenal Sokol.

Martin Nečas v AHL za Charlotte Checkers:

- Základní část AHL:

Zápasy: 64

Body: 52

Góly: 16

Asistence: 36

Hodnocení +/-: +20

Trestné minuty: 36

Góly z přesilovek: 5

Vítězné góly: 3

Střely: 115

- Play-off AHL:

Zápasy: 13

Body: 7

Góly: 2

Asistence: 5

Hodnocení +/-: +5

Trestné minuty: 6

Góly z přesilovek: 2

Střely: 30

Nečas v dlouhodobé části zapsal v 64 utkáních 52 bodů. Dařilo se jak jemu, tak Charlotte. Vždyť Checkers se stali nejlepším mančaftem základní části AHL. „Máme velice silný tým,“ uvedl Nečas pro klubový web. „Jasně, byl jsem naštvaný, že jsem se v NHL neusadil, chtěl jsem se co nejrychleji dostat zpátky. Navíc, když se mi dařilo. Nahoru povolali jiné. O to větší motivaci jsem měl,“ dodal.

Na jednu stranu dvacetiletého forvarda může mrzet, že nebyl součástí Caroliny, která doputovala do finále konference, když vyřadila nabitý Washington a New York Islanders. Stopku hurikánům vystavil až Boston.

Na druhou stranu Charlotte s odchovancem žďárského hokeje dokráčel až do finále AHL a v noci na zítřek vyzvou v prvním souboji o Calderův pohár Chicago Wolves. „Má před sebou příležitost ukázat se. V zámoří se AHL sleduje dost a Calderova trofej je ceněná,“ uvedl Sokol a doplnil: „V posledním semifinálovém utkání si připsal asistenci. To jsou body a momenty, které Martinovi nahrávají. Když se mu podobně povede ve finále, udělá si tak dobrou vizitku před představiteli Caroliny.“

Nečas s Charlotte píše historii. Checkers hrají v AHL od sezony 2010/2011 a ještě nikdy se neprobojovali dále než do konferenčního finále. Zároveň se Rodák z Nového Města na Moravě může stát teprve jedenatřicátým českým vítězem Calderova poháru v třiaosmdesáté sezoně.

Parádní počin do životopisu, fajn pocit, jenže… NHL se to nevyrovná. To není důvod, kvůli kterému slouží Nečas zámořskou misi.

Nečas na NHL má. Aktuálním ročníkem se k ní přiblížil, říká expert Sokol

Brno – Platí za velký talent českého hokeje. Martina Nečase si v roce 2017 na draftu vybrala Carolina v prvním kole jako dvanáctého v pořadí. Minulou sezonu ještě strávil v brněnské Kometě, ale letošní už absolvuje kompletně v zámoří. V NHL ale v aktuálním ročníku nasbíral jen sedm startů, načež putoval na farmu.



S Charlotte Checkers se dvacetiletý útočník probojoval až do finále AHL a bojuje o Calderův pohár. „V zámoří se vždy zaměřují na to, jak mladí hráči reagují ve vypjatých momentech, ve kterých jde o hodně, je na ně větší tlak a upřená značnější pozornost. Tohle si asi uvědomuje i Martin, že ve finále ho budou sledovat zástupci klubů, veřejnost. Tlak bude enormní,“ říká expert na zámořský hokej Štěpán Sokol.





Prožívá Martin Nečas dobrou první sezonu v zámoří?

Osobně se přiznám, že jsem čekal, že Martin dostane už v téhle sezoně větší šanci v NHL. Nakonec tedy ne, ale na druhou stranu byl nejproduktivnějším českým hráčem v základní části AHL, což mu může pomoct v dalším boji o nejlepší hokejovou ligu na světě. Pořád je to mladý hokejista.



Může hrát roli to, že se s Charlotte Checkers probojoval do finále AHL?

Uvidíme, jak dopadne finále AHL. I tam se ukáže, jak dokáže zvládat náročné zápasy, ve kterých o něco jde. A i když jsem četl různě zámořské názory, že bude mít hodně těžké se prosadit v příští sezoně natrvalo do NHL, tak podle mě má slušnou šanci. Zároveň je potřeba, aby výkonnost prokazoval stabilně. Martin Nečas na NHL určitě má. Tenhle ročník mu k ní jedině pomůže.



Tím, že je ve finále, je zároveň hodně na očích. Je to tak?

Je pravda, že v zámoří se AHL sleduje dost. Calderova trofej je ceněnou záležitostí, takže už jen to, že Charlotte je ve finále poprvé v historii, představuje značný úspěch. Stojí proti farmě Chicaga, která je kvalitní, ale šanci na vítězství určitě mají. I když Carolina se dostala v NHL do finále konference, měla úspěšný ročník, tak se nedá očekávat žádné zemětřesení v kádru. Nicméně úspěch farmářského týmu přehlížet nemůžou, proto se dá očekávat, že hodně kluků z Charlotte se objeví minimálně na předsezonních kempech, a mezi nimi i Martin Nečas.





Nečasovi se navíc podařilo nasbírat sedm bodů v play-off.

Tohle je samozřejmě plus. Taky něco, co se od něj očekává. Hodně záleží, jak se předvede ve finále. V zámoří se vždy zaměřují na to, jak mladí hráči reagují ve vypjatých momentech, ve kterých jde o hodně, je na ně větší tlak a upřená značnější pozornost. Tohle si asi uvědomuje i Martin, že ve finále ho budou sledovat zástupci klubů, veřejnost. Tlak bude enormní, ale Nečas tohle zvládne. Celou sezonu si vede dobře, je to chytrý kluk, takže ví, co se od něj očekává. Sice odcházel z České republiky s tím, že se může v NHL prosadit brzo, což se úplně nepovedlo, šance tu ale pořád je.



Finále pro něj tedy slouží jako taková maturita. Když uspěje, přiblíží se snu o NHL. Dá se to takhle brát?

Jednoznačně. Taky mohl vypadnout v osmifinále a měl po sezoně. Takhle bojuje o trofej. Když se ukáže, pomůže týmu nějakým bodem, je to pro něj obrovské plus. Má velkou příležitost dát o sobě hlasitě vědět. Jak už jsem zmiňoval, že byl nejproduktivnějším Čechem v AHL, je sice hezký, ale na to už moc lidí koukat nebude. To je spíš statistika pro jiné. V posledním semifinálovém zápase si připsal asistenci, to je body v klíčovém, vypjatém zápase, který se počítá. Toto když předvede ve finále, tak se to násobí. Má před sebou možnost, vybojovat si větší prostor v NHL už od příští sezony.



Nečas si dobře vede i ve statistice hodnocení účasti na ledě +/–. V základní části měl dvacet kladných bodů a v play-off má zatím pět. Tohle se v zámoří hodně sleduje.

Tohle je u nás opomíjená statistika, ale v zámoří na bodování plus minus dbají hodně. Když je hráč hodně v plusových číslech, výrazně mu to pomáhá. Značí to, že Martin pomáhá týmu na obou stranách kluziště.



Může být Nečasovou výhodou i to, že je pravák a umí střílet od modré při početních výhodách?

Praváků je samozřejmě všeobecně méně, ale když bude Carolina hledat vyloženě někoho na tuhle pozici, je to Martinovo plus. Na druhou stranu se ze začátku mluvilo o tom, že nemá moc smysl ho dávat do třetí čtvrté formace, že je to hráč pro první dvě lajny. Což v budoucnu určitě je. Jenže zase kdyby dostal příležitost třeba ve čtvrté formaci, bylo by to fajn. Zároveň nelze očekávat, že hned dostane prostor na přesilovkách. To spíš postupem času. Ale může se tam propracovat. Stačí, aby se mu povedlo pár zápasů.





Nečas je sice primárně centr, ale zahraje i křídlo. Je tohle pro něj cesta v příští sezoně, že se může rozehrát na kraji útoku?

Podle mě je lepší, když je hráč flexibilnější a může hrát jak na centru, tak i na křídle. Tohle je plus. Carolina ho může dát na křídlo, Martin si zvykne na tempo v NHL a postupně ho začne zkoušet na centru. Pro něj je dobré, že se osvědčil na obou pozicích, protože kdyby mu to šlo jen na jedné, tak by to bylo taky fajn, ale je to jisté omezení pro toho hráče. Takhle je šance větší.



Paradoxně proti němu v této sezoně hrálo to, že se Carolině dařilo. Nemuseli nic měnit…

To je pravda. Kdyby třeba Carolina prožila něco podobného jako St. Louis, které se trápilo, na základě toho si vytáhlo kluky z farmy v čele s gólmanem Jordanem Binningtonem, načež se jim začalo dařit a dokonce se dostalo až do finále, bylo by to jiné. V takovém případě by se Hurricanes patrně uchýlili rovněž k hráčům z farmy a třeba by pak někteří zůstali nahoře. Jenže žádný takový důvod neměli.



Rozhodovat se bude na předsezonním kempu?

Tam je vždy šance. Hlavně pro mladé hráče. Také záleží, jak se bude Carolině v další sezoně dařit. Přeci jen teď měli výsledky nad očekávání, takže udělat podobný úspěch bude oříšek. Možná se od ní bude čekat, že bude hrát dobře, což někdy týmu nesvědčí. S velkými očekáváními se pojí tlak. Uvidíme.



S Nečasem úzce spolupracuje Sergej Samsonov, který se stará o mladé útočníky v organizaci Caroliny. Je tohle ukázka toho, že s ním počítají a chtějí si ho vychovat?

Tohle mladému klukovi, jako je Martin, určitě pomůže. Protože když jdete do zámoří s tím, že chcete hrát NHL a někdo vás najednou pošle na farmu a tam jenom hrajete, nikdo se o vás nezajímá, tak pak hráče kolikrát napadají myšlenky, jestli to má smysl. Naopak když funguje komunikace, je snaha spolupracovat s tím hráčem, tak to pomáhá po psychické stránce. To je hrozně důležité a Carolina to nedělá pro nic za nic.



Zároveň pro něj je Carolina ideální klub, který je spíš ve výstavbě a sází na mladé hráče.

Jasně, i když Carolina udělala finále konference a dalo by se říct, že sezona byla úspěšná, tak je tam pořád větší šance se prosadit z pohledu mladého kluka než v klubech, kde je jádro jasně dané a jsou tam velké hvězdy. Je to lepší, než kdyby byl třeba v Bostonu a čekal na příležitost, neříkám, že by ji tam nemohl dostat, ale u Hurricanes je určitě větší.





Prosadí se v příští sezoně Nečas do NHL?

Myslel jsem si, že dostane příležitost už v téhle sezoně, že by se mohl prosadit natrvalo. To se nestalo, takže se bojím odhadovat. Samozřejmě by bylo fajn, kdyby Martin dozrál v hráče připraveného na větší porci zápasů NHL, aby Česko mělo dalšího nadějného kluka v nejlepší lize na světě. Těžko říct, jestli to přijde v tom následujícím ročníku. Podle mě ale větší porci než letos dostane určitě.