Všechny týmy mají své ať už oficiální nebo neoficiální fankluby, které se starají o tu správnou atmosféru. A k tomu samozřejmě patří spousta práce okolo. „Děláme si oblečení, samolepky, vlajky, pořádáme výjezdy a tvoříme chorea. To vše z vlastních zdrojů,“ prozradil člen havlíčkobrodských Rebel Hearts.

Členská základna je samozřejmě největší mezi fanoušky HC Dukla Jihlava, kde jsou jich necelé tři stovky. „Motivaci musí hledat každý sám u sebe. Základním stavebním kamenem je nezištná podpora,“ prozradil předseda výboru Spolku fanoušků HC Dukla Jihlava Rostislav Krutiš, že nepořádají žádné nábory.

A ani jeden z fanklubů si nestěžuje na nedostatek svých „oveček“. „Trend je takový, že jsme dlouhé roky byli ustálení. Nové příchody jsou spíše o jednotlivcích, kteří nahrazovali ty, jež ve fanclubu z různých důvodů skončili. Je nás tu rada starších, kteří máme hlavní slovo, ale byli bychom rádi, pokud by se toho ujali ti mladší. Sezona ovšem každého z nás vyjde na dobrých osm až dvanáct tisíc korun, což si ne každý úplně uvědomuje. Poslední dobou se nám daří získávat nové členy, není to nikterak skokové, ale je to mírně pozitivní trend,“ řekl ke členské základně Michal Šimek, člen žďárského fanklubu Šakal Patriots.

Věkový rozptyl mezi hokejovými nadšenci je velký. A to potvrzuje i šéf světelských fanoušků Petr Severa. „Máme zástupce všech generací od nejmladších až po důchodce.“

S tím souhlasí i člen havlíčkobrodských Jakub Klement. „Fandí se v každém věku, a to je dobře. My nefungujeme jako klasický fanklub, kde je každý zapsán. Ovšem každý si zaslouží místo mezi nám svojí aktivitou," zdůraznil.

REPORTÉŘI DENÍKU