Vysočina - Poslední hodiny dovolené odpočítávají prvoligoví hokejisté. Do druhé části přípravy na novou sezonu vstoupí všechny tři týmy z Vysočiny už tento týden. Jako první začne Jihlava – hráči Dukly mají sraz dnes po ránu.

Jihlavští hokejisté (zleva v červených dresech Oldřich Bakus a Ladislav Rytnauer) zahájí druhou část přípravy na novou prvoligovou sezonu dnes dopoledne, na ledě se však poprvé představí až v pondělí. | Foto: Deník/Josef Němec

Brusle a hokejky ovšem zatím nechají ležet ladem i červenožlutí, až do pondělí se ještě budou připravovat na suchu. „Led budeme mít k dispozici od 28. července a delší volno už jsme klukům dávat nechtěli. Tři týdny jsou tak akorát, aby nám nezvlčeli,“ usmívá se jihlavský trenér Karel Dvořák.



K dispozici by měl mít stejný kádr jako v květnu a červnu. „Žádné překvapení zatím nechystáme. A podle mě se mužstvo příliš nezmění ani v dalších týdnech, snad až na dvě tři výjimky,“ myslí si hlavní kouč Dukly.



Hokejisté Třebíče se sejdou zítra. „První dva dny budeme trénovat na suchu, potom hráči dostanou ještě dva dny volna a v neděli v 16 hodin poprvé vyjedeme na led,“ hlásí trenér a sportovní manažer Horácké Slavie Kamil Pokorný.



Sladké nicnedělání si však hráči neužívali ani v uplynulých třech týdnech. „Kluci dostali před dovolenou pokyny, měli pracovat individuálně a hlavně si udržet váhu. Vlastně to ani dovolená nebyla,“ tvrdí kouč, který loni pro Třebíč zachránil první ligu.



S novým asistentem Lubošem Slámou budou mít k dispozici jednatřicet borců, včetně tří juniorů. „Na hráče bude tlak, aby ze sebe vymáčkli maximum a řekli si o místo v sestavě,“ těší Pokorného konkurence v kádru.



Trenérům se bude hlásit také kladenský gólman Jakub Lev, jenž na Vysočinu přichází na roční hostování. Bývalý mládežnický reprezentant by měl nahradit libereckého Michala Nedvídka, který Horácké Slavii pomáhal loni.



Jako poslední zahájí závěrečnou fázi přípravy mužstvo Havlíčkova Brodu. Tento týden si ještě Rebelové užívají volno, hokejové povinnosti si začnou plnit až v neděli odpoledne. „Sejdeme se po obědě, kluci nafasují výstroj a začnou se chystat na podvečerní trénink,“ přibližuje hlavní brodský kouč Petr Novák.



Na led Rebelové vyjedou o půl šesté. „Ještě předtím se půjdeme proběhnout a pořádně se rozcvičíme, aby se hned někdo nezranil. První trénink bude hlavně o tom, aby si kluci vyzkoušeli výstroj. A celkově začneme pozvolna, první týden budeme kombinovat led a přípravu na suchu,“ upřesňuje Novák.

--------------

Přípravné zápasy prvoligových týmů

HAVLÍČKŮV BROD



31. července HAVL. BROD – Chrudim 18.00

5. srpna HAVL. BROD – Slavia Praha 17.30

7. srpna Jihlava – HAVL. BROD

12. srpna HAVL. BROD – Tábor 18.00

14. srpna Slavia Praha – HAVL. BROD

19. srpna HAVL. BROD – Třebíč 18.00

20. srpna HAVL. BROD – Neuchatel 17.30

26. srpna Beroun – HAVL. BROD

28. srpna HAVL. BROD – Jihlava 18.00

2. září Třebíč – HAVL. BROD

4. září Chrudim – HAVL. BROD



JIHLAVA

5. srpna Liberec – JIHLAVA

7. srpna JIHLAVA – Havl. Brod 18.30

11. srpna JIHLAVA – Chrudim 18.30

14. srpna JIHLAVA – Beroun 18.30

15. srpna Chrudim – JIHLAVA

19. srpna JIHLAVA – Neuchatel 18.30

Turnaj v Nitře

21. srpna Nitra – JIHLAVA

22. srpna JIHLAVA – tým ze Švýcarska

23. srpna JIHLAVA – Polsko

27. srpna JIHLAVA – Třebíč 18.30

29. srpna Třebíč – JIHLAVA

2. září Zlín – JIHLAVA



TŘEBÍČ



31. července

Mladá Boleslav – TŘEBÍČ

5. srpna TŘEBÍČ – Technika Brno 18.00

7. srpna Šumperk – TŘEBÍČ

12. srpna TŘEBÍČ – Šumperk 18.00

14. srpna Velké Meziříčí – TŘEBÍČ

19. srpna Havl. Brod – TŘEBÍČ

21. srpna TŘEBÍČ – Klagenfurt 18.00

27. srpna Jihlava – TŘEBÍČ

29. srpna TŘEBÍČ – Jihlava 18.00

2. září TŘEBÍČ – Havl. Brod 18.00