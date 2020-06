Také četnost tréninkových jednotek je nižší. „Scházíme se dvakrát týdně. Vzhledem k tehdy probíhající karanténě jsme klukům na začátku května poslali individuální plány,“ popsal Haman.

Třetí trénink v týdnu pak dál zůstává na hráčích. „Společné tréninky jsou hlavně pro to, abychom se sešli a mohli si také zahrát hry. Hravost a soutěživost je třeba pilovat ve větším počtu lidí,“ vysvětlil.

K suché přípravě žďárští hokejisté už tradičně využívají hřiště u jedné za základních škol ve městě. „Dále se scházíme na ploše u zimního stadionu, ale využíváme také rekreačního areálu Pilák. Tam se nám hodí hřiště s pískem, ale nově také hřiště na fotbal,“ potěšilo jej.

A které sporty mají hráči Žďáru nejraději? „Nejblíže mají kluci, celkem logicky, k florbalu a fotbálku. Na písku zapojujeme ragby, to mělo loni docela velký úspěch. Nejméně oblíbený je basket, který je podle mého přitom nejlepším doplňkem k hokeji. Při jeho hře se současně zapojují ruce i nohy,“ poznamenal.

To, jak se hráči v květnu individuálně připravovali, Radek Haman podrobně nezkoumal. „Žádné testy jsem nedělal. Hned však bylo poznat, kdo se připravoval svědomitě a kdo naopak méně,“ komentoval.

Podobně důležitý bude podle něj i přístup jeho oveček k červencovému volnu. „Bude vyloženě na každém hráči, jak se k tomu postaví. Kdo něco ošidí a tělu příliš nedá, toho to bude v srpnu na ledě hodně bolet.“

V kádru na nový ročník zatím převažují příchody nových hráčů nad odchody. „Paradoxně se mi letos do týmu nehlásil jediný útočník, ale samí obránci. Loni to bylo přesně naopak. Kromě těch, kteří už s námi trénují, jsem ještě s dvěma hráči domluvený, že si v srpnu řekneme, co a jak. Beků nyní máme dost, ale nechceme dopadnout jako před rokem. To jsme jich také měli relativně dost a pak museli vzadu zaskakovat útočníci,“ připomněl.

Také v nadcházejícím ročníku budou Plameny působit v druholigové skupině Východ. V ní už se ale nepotkají s tradičním rivalem z Havlíčkova Brodu.

Ten byl totiž přeřazen do skupiny Jih. „To mě hodně mrzí, podle mého je to škoda. Po karanténě je třeba lidi na stadiony přitáhnout. A tohle byl přesně ten zápas, který diváky táhne. Navíc si myslím, že čtyři skupiny by byly více regionálnější než schválené tři. Jsem přesvědčen, že opět budeme hrát v nejvyrovnanější skupině. Hlavně účast Znojma bude velkým tahákem,“ potvrdil.

A jaké budou ambice Plamenů v nové sezoně? „Jednoznačně bojovat o play-off, to je prvotní cíl. Jednoduché to ale nebude. Sílu moravských klubů známe, opět budou využívat hráčů, co se nedostanou do kádrů klubů z vyšších soutěží. A nováček z Velkého Meziříčí bude podle mě kvalitnější, než byly v loňské sezoně Moravské Budějovice,“ dodal Haman.