S předčasným koncem letošní mistrovské sezony už je Radek Haman smířený. Trenér druholigových hokejistů Žďáru se přesto stále nevzdává myšlenky na to, že se ještě se svými svěřenci na led dostane.

Trenér žďárských hokejistů Radek Haman se stále ještě nevzdal naděje, že jeho ovečky do konce března vyjedou na led. | Foto: archiv Deníku

Také poslední zprávy, které se ke kouči Plamenů dostaly, ovšem nebyly příliš příznivé. „Ty informace byly v tom smyslu, že by se ještě začalo hrát, pokud by se dokázalo stihnout odehrát alespoň polovinu zápasové porce základní části druhé ligy. To je ale prakticky vyloučené,“ uvedl Haman.