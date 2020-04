Už před začátkem uplynulého ročníku ve Velkém Meziříčí avizovali, že letos chtějí Krajskou ligu jižní Moravy a Zlínska vyhrát. V následné kvalifikaci se pak chtěli porvat o postup do druhé ligy. Cíl splněn, mohou si říci. „Každopádně ale ta radost z vybojovaného postupu by byla úplně jiná, pokud bychom to dokázali sportovní cestou. To znamená dotáhli to na ledě i ve finále play-off Krajské ligy a v následné kvalifikaci. Nakonec vše dopadlo jinak. Díky tomu se však ukázalo, že i v základní části je potřeba hrát naplno. Nám se to letos potvrdilo, byť jsme v ní zvítězili jen o skóre před Boskovicemi,“ připomněl Vejmelka.

Současné dění jde prý tak trošku mimo jeho působnost. „Otázka případného postupu směřuje spíše na jednatele a vedení klubu, kteří musí celou situaci zvážit a vyhodnotit. Je to v první řadě zajištění financí a tím i případných nových hráčů. Ne všichni kluci ze současného kádru totiž mohou hrát i druhou ligu. Všechno se musí zvážit a podle toho rozhodnout,“ sdělil lodivod Horáků.

Nakolik blízko je pro jeho svěřence třetí nejvyšší soutěž ale nechtěl odhadovat. „Vůbec si netroufám říci, nakolik je možné, že právo postupu využijeme, to jde mimo mě. Rozhodování je na bedrech jiných lidí.“

Kolik hráčů by ale mohlo v klubu pokračovat, pokud by klub poskočil o patro výš, to už trenér Velkého Meziříčí prozradil. „Dvě třetiny stávajícího kádru mohou druhou ligu určitě bez problémů hrát. Případné posílení je nyní v jednání, na starosti je má manažer klubu pan Juda, probíráme to spolu. Konkrétní jména jsme ovšem zatím neřešili, to přijde na řadu až poté, co se klub definitivně rozhodne,“ přiznal Karel Vejmelka.

Na druhou ligu by si troufal. „Cíl jsme splnili. Pokud dají stávající sponzoři garanci, aby se vyšší soutěž ufinancovala, byl bych určitě pro to, druhou ligu si vyzkoušet a pak uvidíme, co to přinese. Současný tým by ji také mohl hrát, ale pohyboval by se ve spodních patrech tabulky druhé ligy. Proto k posílení musí dojít, záležet bude na dalších jednáních.“

Vzhledem k současným nařízením vlády se hokejisté Velkého Meziříčí udržují v kondici individuálně. Délka i průběh letní přípravy pak budou, celkem logicky, záležet na tom, v jaké soutěži budou od září působit. „Pokud dál zůstaneme v Krajské lize, začneme trénovat klasicky v polovině května, dvakrát týdně až do konce června. Pro druhou ligu by byla četnost tréninků vyšší, zhruba třikrát až čtyřikrát týdně, asi bychom i začali dříve. Klíčové bude další rozhodnutí vlády, pokud bude trvat nouzový stav dál, tak by hráči museli plnit individuální plány, které bychom jim připravili,“ dodal trenér hokejistů Velkého Meziříčí Karel Vejmelka.