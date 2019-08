Po půlroce v pozici asistenta jste na jaře přeskočil do role hlavního trenéra žďárských Plamenů. Předpokládám proto, že to bylo poměrně rychlé rozhodování?

Až tak rychlé to nebylo, týden jsem si vzal na rozmyšlenou. Mám své civilní zaměstnání, s nímž role asistenta šla skloubit. Hlavní trenér by však měl být přítomný u mužstva prakticky pořád. Proto jsem to musel zvážit, navíc i rodina se musela vyjádřit, zda mě v tomto podpoří.

Na co se tedy fanoušci Plamenů mohou pod Radkem Hamanem těšit?

Asi byli zvyklí na hodně branek, což si přeje každý trenér, ale za výhry 1:0 či 2:1 budu také rád (směje se). Budeme hrát ofenzivní hokej, hodně střílet, ale chci také, aby obrana měla svá pravidla a moc jsme neinkasovali.

Předchozí kouč Michal Konečný se snažil hodně ofenzivnímu mužstvu vštěpovat také důslednost směrem dozadu. V tom se asi lišit nebudete.

To určitě ne, ale myslím si, že já kladu na defenzivu ještě větší nároky než Michal. Jsem totiž přesvědčený, že když vyhrajeme 7:6, tak minimálně obránci a brankář nebudou spokojení. Dříve byly ve skupině mančafty, kde se očekávalo, že jim Žďár nastřílí sedm osm branek. V moravské skupině však není slabý mančaft, což bylo znát už v základní části loňské sezony.

Takže se budete soustředit víc na obrannou práci?

Chci, abychom hráli dopředu, ale také se okamžitě zodpovědně vraceli. Určitě to nebude žádný defenzivní styl, nebudeme couvat a jen vyhazovat, chceme být kreativní, ale propracovanější. Ukáže až praxe, jak to bude vypadat. V soutěži je spousta mužstev, která chtějí nahoru, proti nim se nedá hrát otevřený hokej.

V nadcházejícím ročníku II. ligy bude Žďár působit ve skupině Východ, která bývá označována jako hodně kvalitní. Samozřejmě těžko v tuto chvíli odhadovat, ale kde hledat favority?

Určitě Šumperk, který se od svého sestupu z I. ligy snaží každý rok postoupit. Podobně je na tom i Hodonín, otázkou je, jak na tom bude Havlíčkův Brod. A černým koněm bude podle mého Opava. Ostatní týmy ale nejsou o nic horší, nevidím tam slabé mužstvo.

Jak se těšíte na setkání s Michalem Konečným, který nyní trénuje zmíněný Hodonín?

Před zápasem se určitě pozdravíme, protože jsme spolu na ledě něco prožili. Bude to spíše o atmosféře, protože v Hodoníně to bývá hodně napnuté. Nijak zvlášť se na to ovšem nesoustředím.

V kádru došlo přes léto k některým změnám. Aktuálně čítá 21 jmen, je to už definitivní podoba na nový ročník II. ligy?

V podstatě už nikoho nehledáme, protože klub vstupuje do úsporného režimu poté, co odešel generální sponzor, což je na rozpočtu znát. Proto je v přípravě spousta kluků, kteří loni hráli krajský přebor. Pokud by ještě měl někdo přijít, musel by to být hráč, který by v první řadě dobře zapadl do kabiny.

Již více než týden se připravujete na ledě, na čem aktuálně nejvíce pracujete?

Samozřejmě na kondici. Brusle jsou něco úplně jiného než běh v létě. Jde o to, udýchat to a utáhnout nohama. Budu hodně sledovat mužstvo, jak na tom je, protože kluky nechci zavařit. První tři týdny na ledě budou proto náročnější, ale už nyní začínáme s přípravnými duely, což by mělo být pro hráče mnohem lepší.

V plánu máte osm přípravných utkání, vesměs s tradičními týmy z předchozích let. V závěru dojde na dvojí derby s Havlíčkovým Brodem, budou právě tato dvě utkání jakýmsi testem připravenosti?

Každý zápas pro mě bude určitě obohacením. Výsledkově mě příprava nezajímá, to říkám zcela otevřeně, byť každá výhra samozřejmě potěší.

Na co si hokejisté Žďáru v nadcházejícím ročníku troufají?

Jednoznačným cílem je postup do play-off, tedy skončit nejhůře do šestého místa. Oproti loňskému roku určitě nejsme slabší, navíc nám hra nestojí na jednom či dvou hráčích. Více budeme vědět po úvodních pár kolech.