Hrát se přitom opět začne nejdříve na úplném konci října. „Myslím si, že tento stav nebude jen o čtrnácti dnech. Zřejmě se to protáhne,“ sdělil svůj názor trenér Horáckého hokejového klubu Karel Vejmelka.

Nařízená pauza je nepříjemná nejen pro hráče, ale také pro trenéry. „Jen obtížně se nyní můžeme nějak udržovat. Počasí je nepříznivé, navíc se brzy stmívá. Vzhledem k jejich pracovnímu povinnostem se tak k tréninku nedostanou dříve než po páté hodině,“ naznačil.

Zbraně ovšem dopředu neskládá. „Situace je taková, jaká je, nezbývá nám než se přizpůsobit. Můžeme jen čekat a vymyslet náhradní program. Ale vzhledem k uzavření fitek, posiloven či bazénů to moc nejde. Musíme to přežít, pak se začne v podstatě od nuly.“

Velké Meziříčí zatím odehrálo jen dva zápasy, oba doma. V prvním padlo s Hodonínem 3:6. „Podepsala se na nás dlouhá pauza. Nezvládli jsme první třetinu, kde jsme nabrali tu ztrátu. Tak zkušený a kvalitní mančaft, jaký Hodonín má, už tříbrankový náskok nepustí,“ poznamenal.

Derby se Žďárem už ale skončilo výhrou Horáků 5:2. „Těší mě, že jsme to zvládli. V úvodní třetině jsme se dostali do vedení, které jsme poté navýšili. V závěrečném dějství už se hráči soustředili především na to, aby se vyvarovali nějakých chyb,“ pousmál se.

Právě okresní derby ukázalo, že každý zápas je úplně jiný. „Začíná se pokaždé od nuly. Druhá liga je velice vyrovnanou soutěží, bodovat se dá s každým," zdůraznil Vejmelka.