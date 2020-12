Neprofesionální hokejisté strádají, výběr Žďáru nad Sázavou jakbysmet. Povolení trénovat vydrželo jen chvilku, což trenéra Radka Hamana netěší. Ještě víc ho ale mrzí, že vláda vůbec nemyslí na sportování dětí.

Trenér Žďáru nad Sázavou Radek Haman je zklamaný, že se opět nemůže trénovat. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Druholigoví hokejisté žďárský plamenů si vyzkoušeli i trénování s rouškami, což trenér hodnotil jako holý nesmysl. „Pokud by se vnitřní sportoviště neotevřela vůbec, dávalo by mi to větší smysl, než sportovat v rouškách. Argument pro hluboký nádech a výdech, ve srovnání s přeplněnými velkými obchodními domy, to pro mě není žádný argument,“ rozpovídal se.