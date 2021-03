Kapitán druholigových hokejistů Žďáru nad Sázavou přiznal, že nyní odsunul svůj milovaný sport až na druhou kolej.

Kapitán žďárských Plamenů Martin Pleva byl z průběhu letošního ročníku druhé ligy hodně rozladěný. | Foto: Petr Nedvěd

Hodně otrávený byl z průběhu letošní sezony Martin Pleva. Zkušený kapitán žďárských Plamenů o ní měl zcela jiné představy. „Úplně mi to vzalo chuť do hokeje. Cítil jsem to na sobě už v prosinci, když se při krátkém rozvolnění mohlo na led. Vůbec jsem se do toho nemohl dostat,“ popisoval čtyřiatřicetiletý obránce své pocity.