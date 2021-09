Ten měl také v tomto ročníku působit na britských ostrovech, v dresu Peterborough Phantoms. „Smlouvu s Peterborough mám uzavřenou, ale v klubu mi řekli, že prý jsou nějaké problémy s vízy. Teď tedy čekám na povolávací rozkaz,“ vysvětloval.

Do předsezonní přípravy Plamenů se ostřílený útočník zapojil už na jejím květnovém počátku. „Chodil jsem tak brzy proto, jelikož jsem potřeboval pohyb a sám jsem se připravovat nechtěl. Začal jsem pak i na ledě s tím, že do přípravných duelů bych naskočil pouze v případě, pokud by nebyli lidi,“ popisoval.

Původní plán vzal ovšem poměrně brzy za své. „Postupně jsem za Žďár začal hrávat, navíc i proto, jelikož v Anglii posunuli začátek nového ročníku až na začátek října. Poté jsme se začali bavit i o tom, že bych tu teoreticky mohl odehrát také první měsíc mistrovské sezony,“ vzpomínal.

Tak se také stalo. V prvních dvou duelech nové mistrovské sezony byl Štěpánek u úvodní porážky 3:4 v Novém Jičíně a domácího vítězství 5:3 nad Hodonínem.

K němu přispěl jednou asistencí. „Zatím všechno jede podle plánu. Počítal jsem s tím, že ve Žďáře půjdu na led, ale že odehraji tolik přáteláků a zahájím tu i nový ročník, s tím jsem tedy příliš nepočítal,“ usmíval se.

Pocity z letní dřiny neměl ostřílený útočník nejlepší. „Je to prostě příprava, ale už si s tím moc hlavu nelámu. Mně to ze začátku nikdy moc nejde. Pokud šlo o tým, byla škoda, že jsme ani jednou nebyli kompletní, pořád někdo chyběl,“ mrzelo jej.

Ani s výsledky v přípravě nebyl příliš spokojený. „Naše výsledky nebyly úplně optimální, to všichni víme. Na druhou stranu to byla jen příprava, takže nemělo cenu lámat si nad tím příliš hlavu,“ poznamenal.

Radost nad tím, že mu do kádru přibyl hráč, který umí dávat branky, měl samozřejmě také kormidelník Sportovního klubu ledního hokeje. „Vím, že pro Petra by to asi nebylo příliš radostné, ale přesto věřím tomu, že vše dopadne tak, že u nás zůstane celou sezonu.,“ sdělil kouč Plamenů Martin Sobotka.

A dodal. „Na druhou stranu si uvědomuji, že může kdykoliv dostat výhodnou nabídku a ze dne na den u nás skončí. V přípravě to od něj nebylo úplně ideální, ale věřím, že se s postupujícími zápasy rozehraje.“