„Uplynulá sezona nebyla ideální… Nebyla to sezona, jaká se ode mě očekávala. Nebylo to sice úplně nějaké fiasko, že by to bylo úplně hrozné, ale dobré to nebylo," řekl Nečas v červnu po sezoně, v níž nasbíral v 78 zápasech 40 bodů a ve 14 zápasech play off neskóroval. V základní části nasbíral o bod méně než v ročníku 2020/21, kdy mu k tomu navíc stačilo o 25 duelů méně.

„Martin je dynamický mladý tvůrce hry. Má skvělou kombinaci rychlosti a techniky a myslíme si, že se bude ještě zlepšovat," řekl po podpisu smlouvy s Nečasem generální manažer Caroliny Don Waddell.

Rodák z Nového Města na Moravě odehrál zatím v NHL za Carolinu 203 utkání, v nichž si připsal 119 bodů za 45 gólů a 74 asistencí. Účastník tří juniorských MS a seniorského šampionátu z roku 2018 má dva extraligové tituly s Kometou a triumf v Calder Cupu v nižší zámořské AHL s farmářským týmem Charlotte.