Nechybělo mnoho a mohl se stát miláčkem fanoušků hokejové Komety. Brněnský rodák Martin Kaut se v patnácti letech při váhání mezi Kometou a Pardubicemi rozhodl na rozdíl od svého hokejového dvojčete Martina Nečase upřednostnit Pardubice, za které hrál jeho bratr Tomáš. Z východu Čech se Kaut dostal až do NHL, z níž se právě do Dynama možná znovu vrátí. Nyní je třiadvacetiletý hráč San Jose Sharks v Brně s českou hokejovou reprezentací a právě ve svém rodném městě si může splnit další velký sen - vybojovat si premiérovou nominaci na mistrovství světa dospělých.

Martin Kaut v NHL okusil angažmá v Coloradu a San Jose, v extralize hrál za Pardubice. | Foto: ČTK

„Rozhodně nelituju toho, že jsem dal přednost Pardubicím před Kometou. V Brně jsem se jen narodil, jinak pocházím ze Žďáru. Kdybychom šli s Nečim oba do Komety, určitě bych nedostal takový ice time. Jsem rád, že jsme si dva kluci ze Žďáru zahráli proti sobě v NHL a dokázali tak, že se tam dá dostat i z malého klubu,“ podotknul po úterním tréninku národního týmu v Brně.

Šikovný útočník bojuje o svou premiérovou účast na mistrovství světa dospělých, ačkoliv ještě nemá platnou smlouvu se San Jose a je možné, že v zámoří v příští sezoně šanci nedostane. „Furt jsem mladý kluk a ti mají reprezentovat. Neváhal jsem ani vteřinu, když mi volal pan Havlát (Martin Havlát - generální manažer reprezentace - pozn. red.), že se mám připojit k nároďáku. Byl to můj sen zahrát si na mistrovství, věřím, že si to tady vybojuju a udělám finální nominačku. I agent mi říkal, že mám jet,“ přesvědčoval Kaut.

Třiadvacetiletý forvard se v uplynulé sezoně v NHL poprvé stěhoval, když vyměnil Colorado za San Jose, kde se sešel s krajany Tomášem Hertlem, Radimem Šimkem a Adamem Raškou. I v Kalifornii strávil podobně jako předtím v Coloradu víc času na farmě, proto svou budoucnost v zámoří podmínil jednocestnou smlouvou.

U Žraloků by se jí mohl dočkat. „Byli tam se mnou spokojení. Teď se bude řešit, za jakých podmínek bych tam pokračovat. Dvoucestnou smlouvu už nepodepíšu. Čekám, jestli dostanu jednocestnou. Snad se za mě Hertlík přimluví,“ smál se Kaut, jenž má za sebou už pátou sezonu v zámoří.

Většinu času strávil v Coloradu, kde si ale nedokázal vybojovat stabilní pozici v A mužstvu. Nejvíc za něj v základní části odehrál sedmadvacet duelů. „Nemůžu proti Coloradu nic říct, ale už bych tam nepodepsal. První dva roky tam ode mě nebyly ideální. Přišel jsem do Colorada v osmnácti letech na farmu a pak se to se mnou táhlo až do konce, i když jsem se zlepšoval," přiznala bývalá opora juniorské reprezentace.

V případě, že nedostane jednocestnou smlouvu v NHL, je Kaut připravený na návrat do Pardubic, o jejichž zájmu se mohutně diskutovalo v uplynulém extraligovém ročníku. „Nebylo ale blízko, že bych tam šel už v této sezoně. Colorado by mě nepustilo. Pokud se nedohodnu v NHL, Pardubice by byly první varianta. Nebylo by špatné se tam vrátit,“ přesvědčoval zlatý medailista z Memoriálu Ivana Hlinky v roce 2016.

V seniorské reprezentaci si Kaut připsal dosud devět startů, všechny před dlouhými pěti roky. Další nejspíš přidá už ve čtvrtek ve Vídni, kde se národní tým utká s Rakouskem, na domácím ledě v Brně pak oba týmy sehrají v sobotu od čtyř hodin odpoledne odvetu.