Bodová ztráta v nejnevhodnější možnou dobu. Hokejisté Žďáru v sobotním utkání 42. kola 2. ligy – skupiny Východ prohráli v Opavě 3:5 a šance na postup do play-off je tak definitivně pryč.

Žďárské Plameny. Ilustrační foto. | Foto: Ladislav Jonák

OPAVA - ŽĎÁR N. S. 5:3

Plameny na Slezany letos příliš neumí, bohužel to potvrdil také sobotní podvečerní duel. Domácí borci nastoupili do utkání hodně zhurta a po deseti minutách vedli už 2:0. Do třetí periody pak nastupovali hokejisté Žďáru dokonce s tříbrankovým mankem, které ale dokázali stáhnout na rozdíl jediného gólu. Dotáhnout utkání alespoň k nerozhodnému výsledku však hosté nedovedli, na Vysočinu se proto vrátili bez bodového příspěvku. Případný postup do play-off se tak bohužel rozplynul.