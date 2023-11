Kdo tedy příští středu vyjede v dresu s velkým Ž na prsou? „Budou to mistři světa z roku 2010 Petr Vampola s Petrem Koukalem, kteří se tak spolu v jednom klubovém dresu, opět Žďáru, objeví po pětadvaceti letech,“ začal jmenovat Nečas.

A pokračoval. „Dále dorazí Martin Kaut a jednáme ještě s kapitánem mistrů světa 2010 Tomášek Rolinkem. On už do pole nechce, ale mohl by nastoupit na nějaký čas do branky,“ přiblížil.

Vampola s Rolinkem již aktivní kariéru ukončili, u Koukala s Kautem se Žďár musel dohodnout s jejich oddíly. „Díky tomu, že je příští týden reprezentační pauza, mohli jsme se s Kolínem, resp. Pardubicemi domluvit,“ potěšilo generálního manažera SKLH.

Vedení Plamenů si od tohoto kroku slibuje slibnou návštěvu, která pomůže k dalšímu úmyslu tohoto zápasu. „Zřejmě o první přestávce předáme dar v podobě šeku azylovému domu Ječmínek, který se stará o ženy bez domova nebo o ty, které se ocitly v tíživé životní situaci. Podpoříme tak velmi užitečnou věc,“ prozradil.

Nečas doufá, že si diváci cestu na stadion najdou v hojném počtu. „O tom, že pomůžeme dobré věci, není třeba dál hovořit. Pro fandy to ale bude šance vidět některé legendy nejen žďárského, ale celého českého hokeje. Vždyť ti kluci odsud odešli v nějakých patnácti či šestnácti letech,“ připomněl.

Ačkoliv má utkání speciální příchuť, pořád se bude hrát o mistrovské body. „Bude se hrát naplno, rozhodně chceme vyhrát. Myslím, že teď hrajeme dobrý hokej, jsme čtvrtí v tabulce, navíc dorazí atraktivní soupeř. Vyškov má ve svém kádru několik borců s extraligovými zkušenostmi, za všechny zmíním třeba mistra extraligy z roku 2008 Tomáše Žižku,“ dodal Nečas.