ŽĎÁR N. S. - ŠUMPERK 1:2

Začátek zápasu se nesl ve slavnostním duchu, domácí klub se totiž loučil se svými bývalými oporami, Lukášem Krupkou a Josefem Koldou. Samotné utkání však pro Plameny nezačalo příliš šťastně. Už na začátku třetí minuty putoval na trestnou lavici Wasserbauer a v následné přesilové hře otevřel skóre zápasu Drtil – 0:1. Ve 14. minutě mohlo být vyrovnáno, ale v nepřehledné situaci jeden z domácích borců minul odkrytou branku hostů.

Smůla se držela Plamenů také v prostřední části. Ve 22. minutě vystřelil z prostoru levého kruhu Kovářů, jeho bomba pak orazítkovala břevno svatyně Šumperku. Ten samý hráč se ocitl v nadějné příležitosti také o deset minut později, když jej přihrávkou zpoza branky našel jeden z jeho spoluhráčů, hostující gólman ale zasáhl pravým betonem.

Otřepané pravidlo nedáš, dostaneš platilo pět minut po začátku třetího dějství. Střelu hostů gólman Sláma vyrazil a Milfait už měl při dorážce jednoduchou práci – 0:2. Hráče Žďáru nepříznivý vývoj nepoložil a deset minut před třetí sirénou bylo zaděláno na drama. Prokš našel na modré čáře postaveného Kališe. Ten neváhal a poslal puk přímo před brankoviště, kde jej skvěle tečoval do hostující branky Gregar – 1:2. Do prodloužení mohl zápas minutu před koncem jeho normální hrací doby poslat Bureš, ale na poslední chvíli mu do střely vložil hokejku gólman hostů a zachránil tak svému celku plný bodový zisk.

Branky a nahrávky: 50. Gregar (Kališ, Prokš) – 4. Drtil (Haloda), 45. Milfait. Rozhodčí: Reich – Křivohlavý, Klouda. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Třetiny: 0:1, 0:0, 1:1. Žďár nad Sázavou: Sláma (Čáp) – Kališ, Spálovský, Pleva, Koželuh, Lojek, Půža – Kadleček, Wasserbauer, Bureš, Jícha, Gregar, Kovářů, Prokš, Knap, Medek, Adam, Chlubna, Heinrich, Kunstmüller.