Velké Meziříčí, Velká Bíteš – Krajská liga jižní Moravy a Zlínska pokračovala o víkendu 20. a 21. kolem. I po nich dál zůstávají na čele tabulky hokejisté Velkého Meziříčí, hráči Velké Bíteše už mají takřka jistou účast v play-off.

Po uplynulém víkendu jsou hokejisté Velké Bíteše (v modrých dresech) velmi blízko postupu do play-off. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

20. KOLO

UNIČOV – V. BÍTEŠ 4:5 PP

V utkání plném zvratů hosté nejprve dvakrát vedli, poté však tahali za kratší konec. V předposlední minutě třetí třetiny ale Novák v přesilovce vyrovnal a bod navíc pro Bíteš pak v nastaveném čase zařídil Račický.

„Chybělo nám šest hráčů, proto jsme k utkání jeli se smíšenými pocity. Zvládli jsme to však dobře a nakonec jsme dokázali urvat zlaté dva body,“ radoval se po sobotním duelu trenér Velké Bíteše Zdeněk Pirochta.



Branky a nahrávky: 14. Žajgla (Halouska), 27. Sršeň (Duba), 32. Duba (Halouska), 37. Šímo (Duba, Halouska) – 8. Michálek (M. Šidák), 25. A. Šidák (Lang), 36. Račický (Florek), 59. Novák (A. Šidák), 62. Račický (Rosendorf, Novák). Rozhodčí: Grygera, Kohoutek – Czubaj, Viskot. Vyloučení: 14:7. Využití: 2:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 162. Třetiny: 1:1, 3:2, 0:1 – 0:1. Velká Bíteš: Bartošek – Grman, Rosendorf, Novák, Trnka, A. Šidák – Bednář, Lang, Biolek, M. Šidák, Michálek, Račický, Florek.



HODONÍN – V. MEZIŘÍČÍ 6:3

Ve šlágru kola měl Horácký hokejový klub dvě třetiny navrch. V závěrečné dvacetiminutovce však čtyřikrát inkasoval a z jihu Moravy se vrátil s prázdnou.

„První třetina byla z naší strany dobrá. Ve druhé nás soupeř, i vinou našich zbytečných faulů, dostal pod tlak, což bohužel pokračovalo i v závěrečném dějství. Soupeř pak přidal další trefy a my jsme zaslouženě prohráli,“ hodnotil prohru kouč Velkého Meziříčí Karel Vejmelka.



Branky a nahrávky: 25. Tomi (Peš), 38. Tomi (Janás, Polák), 44. Rýpar (Crlík), 47. Kučera (Směřička, Kuba), 49. Kuba, 51. Kuba (Směřička) – 17. P. Vlašín (Matov), 23. Sobotka (Matov, Křenek), 36. Maštera (Bula, Pejchal). Rozhodčí: Blaha, Kovařčík – Nikl, Šmíd. Vyloučení: 7:12. Využití: 3:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 742. Třetiny: 0:1, 2:2, 4:0. Velké Meziříčí: Juda (Šoustal) – Slabý, P. Vlašín, Šimka, Ambrož, Vondráček, M. Vlašín – Křenek, Matov, Sobotka, Maštera, F. Střecha, T. Střecha, Strnad, Bula, Pejchal, Rozmarín.



Další výsledky 20. kola Krajské ligy jižní Moravy a Zlínska: Blansko – Rosice 3:1, Kroměříž – Brumov-Bylnice 9:5, Uherský Brod – Uherský Ostroh 1:10, Boskovice – Březina 5:0, Uherské Hradiště – Břeclav 4:3 pp.



21. KOLO

UHERSKÝ OSTROH – VELKÉ MEZIŘÍČÍ 0:2

V souboji dvou celků ze špičky tabulky se na první branku zápasu čekalo až do závěru druhé třetiny, kdy vítězný gól obstaral hostující Matov.

„Rozhodl úvodní gól, protože ve vyrovnaném utkání chytali oba gólmani fantasticky. Hrálo se nahoru dolů, pojistku jsme přidali až při power-play Uherského Ostrohu, zápas měl určitě parametry play-off,“ řekl trenér Horáckého hokejového klubu Karel Vejmelka.



Branky a nahrávky: 37. Matov (Křenek, Sobotka), 60. Burian. Rozhodčí: Hübl, Netopil – Chramosta, Olšar. Vyloučení: 5:8. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 396. Třetiny: 0:0, 0:1, 0:1. Velké Meziříčí: Šoustal (Juda) – Slabý, P. Vlašín, Burian, Ambrož, Šimka, Vondráček – Křenek, Matov, Sobotka, Maštera, F. Střecha, T. Střecha, M. Vlašín, Roupec, Pejchal, Rozmarín.



V. BÍTEŠ – BOSKOVICE 7:4

V kompletní sestavě si domácí borci nakonec s chutí zastříleli. „Zkraje zápasu jsme neproměnili několik šancí, ale poté jsme se rozehráli a z naší strany to byl velice kvalitní výkon. Diváci viděli pěkné branky a já jsem mohl být po dlouhé době s naším výkonem spokojený,“ pochvaloval si Zdeněk Pirochta.



Branky a nahrávky: 27. Bustin (Petrčka), 37. Grmela (Štěpánek, Trnka), 49. Grmela (Grman, Rosendorf), 52. Račický (Touška, Trnka), 54. Grmela (Novák, Šidák), 55. Račický (Lang), 59. Grman (Bustin) – 26. Krejčiřík (Kárný), 45. Krejčiřík (Bednář), 48. Krejčiřík (Surý), 59. Bednář (Váger). Rozhodčí: Brzobohatý, Honza – Kučera, Pavlík. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 200. Třetiny: 0:0, 2:1, 5:3. Velká Bíteš: Alexa (Bartošek) – Grman, Rosendorf – A. Šidák, Novák – Trnka – Bednář, Lang, Biolek – M. Šidák, Michálek, Račický – Florek, Štěpánek, Petrčka – Grmela, Touška, Bustin.



Další výsledky 21. kola: Uherský Brod – Brumov-Bylnice 5:3, Kroměříž – Břeclav 7:4, Březina – Uherské Hradiště odloženo, Blansko – Hodonín 2:4, Rosice – Uničov 0:5.



1. V. MEZIŘÍČÍ 20 17 0 0 3 121:48 51

2. Hodonín 21 15 2 0 4 131:86 49

3. Uh. Ostroh 21 15 1 1 4 91:55 48

4. Boskovice 21 13 1 0 7 108:80 41

5. V. BÍTEŠ 21 9 4 1 7 102:78 36

6. Kroměříž 21 11 0 1 9 104:93 34

7. Uničov 20 9 2 2 7 80:80 33

8. Uh. Brod 21 8 1 3 9 78:100 29

9. Blansko 21 7 3 1 10 70:87 28

10. Březina 20 6 1 2 11 85:81 22

11. Uh. Hradiště 20 5 1 3 11 67:103 20

12. Brumov-Byl. 21 5 1 1 14 71:119 18

13. Břeclav 21 3 2 3 13 89:123 16

14. Rosice 21 2 1 2 16 53:117 10



Program 22. kola (sobota 26. a neděle 27. ledna): Boskovice – Rosice, Kroměříž – Březina, Uherský Brod – Břeclav, Uherské Hradiště – VELKÁ BÍTEŠ (so, 18.00), Uničov – Blansko, Hodonín – Uherský Ostroh, VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Brumov-Bylnice (ne, 17.30).