Vyvrcholení ročníku přitom slibovalo parádní podívanou. Vždyť se měly utkat dva nejlepší týmy základní části. „Finále bylo zrušeno krajským hokejovým svazem na základě dohody obou klubů. Konečné rozhodnutí o vítězi letošního ročníku by měl vynést krajský výkonný výbor,“ vysvětlil jednatel Velkého Meziříčí Jaroslav Juda.

Horácký hokejový klub základní část vyhrál, byť jen o skóre, právě před Boskovicemi. Je tedy šance, že bude za vítěze vyhlášen on. „Bude se to řešit, ale klidně se vše může protáhnout až do příštího týdne. Vzhledem k omezením se jedná pouze po telefonu,“ nastínil jednatel Meziříčí.

Otázku případného postupu příliš nechtěl řešit. „K tomu se teď vůbec nemá cenu vyjadřovat, vše bude záviset na aktuálním stavu ekonomiky. Je to složitá otázka, na kterou v tuto chvíli neumím odpovědět,“ dodal Jaroslav Juda.