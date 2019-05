Pane Konečný, dnes už jako bývalý trenér Žďáru, můžete sdělit, jaké byly důvody vašeho konce?

Zřejmě to vyplynulo z konečného výsledku uplynulé sezony. Základní část od nás byla poměrně slušně odehraná, ale před play-off se nám sestava trošku rozsypala a hned v prvním kole jsme vypadli. S panem Šimonem (generální manažer SKLH Žďár – pozn. red.) jsme si poté řekli, že si zavoláme a řekneme si, co a jak dál.

To se nestalo?

Nestalo, ale rád bych zdůraznil, že za to vedení klubu třeba vůbec nemohlo. O mém konci jsem se dozvěděl z neoficiálních zdrojů, dříve, než mi to ze Žďáru někdo oznámil. Teprve až potom jsem mluvil s panem Šimonem. Skončila mi smlouva a žádná další, byť v jakékoliv podobě, mi nebyla nabídnuta.

Cítím z vašeho hlasu, že to bylo nepříjemné překvapení?

Je to pro mě zklamání, ale už je to pryč. To je hokejový život, Žďáru i dál přeji jen to nejlepší, ať se klubu daří.

Jak ty uplynulé tři sezony ve Žďáře hodnotíte?

To musí posoudit jiní, ale myslím si, že jsem tu nějakou práci odvedl. Podle mě jsme hráli slušný hokej, lidé na nás chodili, možná tomu ale v předloňské sezoně chyběla ta třešnička v podobě finále.

Byly tu ambice na baráž o WSM-ligu. Je Žďár připravený na to, aby mohl zkusit hrát druhou nejvyšší soutěž?

Tak to spíše nafoukli novináři. Řeknu to asi takto. Co jsem tu byl, tak se vedení, trenéři i hráči snažili o dosažení maximálních sportovních cílů, které ale rozhodně přesahovaly možnosti klubu.

Na co budete z působení ve Žďáře nejvíce vzpomínat?

Asi na ten druhý rok, kdy jsme šli až do finále play-off s Jabloncem a všichni věřili že dojdeme do baráže o I. ligu.

Jaké bude vaše další působiště?

Minulý týden jsem dostal nabídku od Hodonína a nakonec se ji rozhodl přijmout.

Na závěr z jiného ranku, jak vidíte šance naší reprezentace na mistrovství světa?

Věřím v medaili, tipuji, že budeme bronzoví.