Už příští týden si Martin Sobotka odbude obnovenou trenérskou premiéru na lavičce druholigových hokejistů Žďáru nad Sázavou. Celku Plamenů se totiž opět ujímá po pěti letech, které strávil jako kormidelník prvoligových celků Třebíče a Šumperku. „Po té dlouhé přestávce musíme začít ve volnějším tempu,“ nikterak nepřekvapil šestačtyřicetiletý kouč.

Úvodní tréninkovou jednotku má se svými ovečkami naplánovanou na první květnové pondělí. „Trénovali bychom do začátku července, pravidelně čtyřikrát týdně. Poté bychom si dali na měsíc pauzu a znovu se sešli začátkem srpna,“ nastínil svou vizi Sobotka.

Start herní přípravy bude tradičně záviset na tom, kdy bude na zimním stadionu ve Žďáře k dispozici led. „Podle předběžných zpráv by to mělo být okolo třetího srpna,“ prozradil.

Především zkraje přípravy hodlá lodivod Plamenů reagovat na dlouhou dobu nečinnosti, kterou za sebou jeho svěřenci mají. „První týden bude spíše formou her, abychom se do toho postupně dostávali, rozdýchali se a zvykli si na tempo. Podle toho, jak budou hráči vypadat, tak budeme přidávat či ubírat,“ sdělil.

Kádr, který měl Sobotkův asistent Radek Haman k dispozici minulou sezonu, by se příliš měnit neměl. „Nemám informace o tom, že by chtěl někdo končit. Samozřejmě to u některých bude ovlivněné jejich prací,“ připomněl.

A pokračoval. „Třeba Martin Lojek už dva roky pracuje na směny. Takže každý druhý týden nemůže hrát i trénovat. Pak jsou tu další kluci, kteří zase třeba na tři dny odjedou mimo region. Ale to už je úskalí tohoto sportu. Doufám, že vše vyladíme a kvůli práci nikdo neskončí,“ věřil.

Nových posil také moc nebude. „Určitě nepřijde nějaké top jméno, kterým bychom překvapili celý region, to se asi nestane,“ usmál se Sobotka.