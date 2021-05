První část byla ze strany Dukly povedená. Hrála sebevědomě a po závaru a přesné přízemní střele Fronka otevřela zcela zaslouženě skóre. „Šli jsme do vedení, ale bohužel hokejka za bránou nám znemožnila nahrávku, ale to patří k hokeji,“ poukázal Viktor Ujčík na moment, který soupeři ve druhé části nahrál vyrovnání. Ležící hůl jednoho z jihlavských hráčů změnila směr puku, čehož po půlhodině hry využil Machač, a tento moment posadil Rytíře na koně. Vzápětí totiž hosté překlopili skóre na svou stranu.

A vedení už nepustili, což kouče Dukly mrzelo, nicméně tým za to nezatracuje. „Neměli jsme takové to štěstí k tomu, abychom ten šestý zápas zvládli, ale kluci zaslouží absolutorium. Někdy vám to přeje, někdy to jde proti vám. Měli jsme břevno, šance. Je podržel gólman. Nemáme se za co stydět,“ doplnil jihlavský trenér.

V lepším rozpoložení se nacházel po úterní výhře 3:1 kladenský trenér David Čermák. Ten však přiznal, že mu po prvním dějství, které vyhráli domácí, nebylo moc dobře. „První třetina nebyla z naší strany ideální. Byli jsme nervózní a odevzdávali puky, které jsme mohli mít,“ stěžoval sil. „Od druhé třetiny jsme se zklidnili, byli víc na puku a tvořili si šance, a myslím, že se to v ní rozhodlo,“ potěšil ho hlavně obrat.

Výhru necelé tři minuty před koncem Kladno pojistilo třetí trefou a Dukla už se na zdramatizování nezmohla. „Závěr jsme si trochu zkomplikovali vyloučením, ale myslím, že celou třetí třetinu jsme chtěli hrát aktivně a Duklu jsme do větších šancí nepustili,“ doplnil Čermák.