Start byl opatrný. Z obou stran bylo cítit, že jde o hodně. O první nebezpečí se postarali domácí. Po dobré práci čtvrtého útoku to chvilku před Košarišťanem „smrdělo“. Za chvíli pálil mezi kruhy Čachotský, ale nad kladenskou branku. Tam se hrálo i další minuty, protože Marosz pykal za faul. Rytíři ale první těžkou chvíli.

Hosté zahrozili až po osmi minutách hry, několikrát to zahřmělo před Žukovem, ale žádný puk za jeho zády neskončil. Kladno se o nápor připravilo dalším vyloučením, které také ubránilo. Co však neubránilo, byl obrovský závar v 17. minutě. Nepřehledná situace vyústila v Illéšův manévr za branku, šikovnou přihrávku na Fronka, který po ledě procedil puk za Košarišťana. Kladno hned zvýšilo obrátky, mělo šance, a vykoledovalo si faul Eliáše. Místo náporu ale přišel prohřešek Marosze.

Rytíři dlouho nebyli ve své kůži, což dokázala i špatně sehraná přesilovka na začátku prostřední části. Dukla ji ubránila skvěle. I proto musel při komerční přestávce promluvit k týmu na střídačce Jágr. A jeho slova padla na úrodnou půdu.

Hosté sice pohrdli přesilovkou, ale brzy se prosadili. Výrazně jim k tomu pomohla hůl ležící za brankou Žukova, od níž dostal puk nečekaný odraz. Frye nabil Machačovi, který našel místo u zadní tyče. Kladno se dostalo na koně a brzy z toho byl obrat. K Suchánkovi se na modrou odrazil puk a hostující bek s pomocí tyče poslal své barvy do vedení.

Osm minut se ve třetím dějství čekalo na pořádnou šanci. Do ní se dostal po kladenské ojedinělé chybě v defenzivě Jiránek, ale tváří v tvář Košarišťana nepřekonal. Po chvíli to zkoušel Fronk, ani on vyrovnat nedokázal. Dukla měla obrovskou šanci v přesilové hře, ovšem Harkabusův pokus skončil jen na horní tyči. Kladenské poté zachránila akce Melky a Kubíka, který se dostal za obranu a svůj únik zakončil bezvadně. Dukla to v závěru ještě zkoušela, ale nepomohla jí ani přesilovka umocněná odvoláním Žukova.

Chance liga - finále

JIHLAVA – KLADNO 1:3

Branky a nahrávky: 17. Fronk (Illéš) – 31. Machač (Frye), 34. Suchánek, 58. Kubík (Melka). Rozhodčí: Pešina, Zubzanda – Jindra, Zídek. Vyloučení: 4:6, navíc Jiránek (Jihlava) a Snuggerud (Kladno) oba 10 min. OT. Bez využití. Třetiny 1:0, 0:2, 0:1. Jihlava: Žukov – Dundáček, Bukač, Černý, Mareš, Bilčík, Strejček, Eliáš – Harkabus, Fronk, Illéš – Čachotský, Lichanec, Havránek – Jiránek, Zadražil, Pekr – Chlubna, Čermák, V. Brož. Kladno: Košarišťan – Mikliš, Frye, Snuggerud, Sorokin, Zacharčuk, Suchánek – Machala, Plekanec, Jágr – Melka, Marosz, Kubík – Račuk, Pitule, Hlava – Jelínek, Machač, Guman – Bílek.

Stav série: 3:3.