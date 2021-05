Jihlavský trenér měl vítězné a postupové ambice už před úterním duelem, v němž měla Dukla mečbol. Jenže porážka 1:3 tyto plány zhatila. „Nemáme se zač stydět. Když prohrát, tak takhle,“ nestěžoval si po nezdaru Viktor Ujčík. „Žijeme svůj sen dál a jedeme na sedmý zápas do Kladna. Síly na něj určitě najdeme, kluci sice odevzdávají v každém utkání maximum, ale já se nebojím, že tu sílu mít nebudou. Budou se rvát jako psi. Sedmý zápas proti Kladnu si zároveň užijí. Co víc si přát, než takové vyvrcholení,“ hlásil kouč Dukly.

Svým svěřencům věří, to bezpochyby. A do karet jihlavskému výběru hraje i fakt, že v tomto finále vítězí pouze hosté. „Výsledky hovoří pro nás,“ je rád za tři venkovní výhry na Kladně. „Ale je tam spousta takových situací jako tady, které se přiklopily pro ně, tam se zase přiklopily k nám. Někdy ten hokej dokáže být krutý, někdy krásný. A já doufám, že ve čtvrtek v tom sedmém utkání poznáme tu jeho příznivější stranu,“ přeje si Ujčík.

Kladenští naopak věří, že se prokletí této série na poslední chvíli zlomí. „Všechny ty zápasy jsou strašně těsné a nemyslím si, že by ten poslední byl jiný. Musíme se na to nachystat a zlomit ty tři domácí porážky za sebou,“ má jasno trenér Rytířů David Čermák.

On i jeho hráči utekli v úterý hrobníkovi z lopaty, a tedy vědí, jaké je hrát zápas o všechno. „Pro nás byl sedmý zápas už dneska, kdybychom prohráli, byl konec. My už jsme si to vlastně zkusili, my už jsme byli u zdi. Dukla měla dvě šance, teď má ještě jednu,“ hlásil po úspěšné jihlavské výpravě Čerák, který potvrdil, že dnešní porážku by kousal těžce. „Náš cíl je jasný. Jakmile nepostoupíme, tak je to neúspěch. My prostě do toho zápasu půjdeme s tím, že to chceme urvat,“ utvrdil trenér Kladna.

Pod tlakem bude nejen favorit, ale i Dukla. Přijít o možnost zahrát si extraligu v této fázi by bolelo. „Nemyslím si, že je Kladno pod větším tlakem. Samozřejmě chtějí vyhrát, a dneska ukázali, že mají tým zkušený a umí s tím tlakem pracovat. Ale já myslím, že my to dokážeme taky. Zase to rozhodnou nějaké maličkosti. Tak to v hokeji někdy chodí. A já věřím, že taková ta víra a odhodlanost a touha nás dostane tam, kam budeme chtít,“ reagoval Viktor Ujčík.

Ten nezapomněl vyzdvihnout fanoušky, kteří ač nebyli v útrobách CZ LOKO arény, slyšet byli a po utkání u jihlavské kabiny skandovali povzbuzující pokřiky. „Doba je, jaká je, a my jsme hrozně rádi, že jdou fanoušci s námi, že jim děláme radost. Tahle podpora pro nás moc znamená, a myslím, že až si to kluci prohlídnou na nějakých sociálních sítích, tak jim to dodá další sílu a odhodlanost uspět na Kladně,“ vzkázal trenér, že prát se hráči ve žlutých dresech budou i za ně.