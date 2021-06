Jen první dva tréninky zkraje května absolvoval společně se svými spoluhráči kapitán žďárských hokejistů Martin Pleva. A jak říká, pro jeho tělo to nebyly příjemné okamžiky. „Bylo to náročné, hlavně druhý den po tréninku. Ráno jsem se ani nemohl obléknout, jak mě bolely svaly a především záda,“ popisoval čtyřiatřicetiletý obránce.

Na druhou stranu mu tyto chvíle vyvážily společné okamžiky s týmem. „Bylo super, že jsme se po té dlouhé době mohli znovu potkat. Nálada byla opět skvělá, moc mi to chybělo,“ přiznal.

Přesto se od té doby připravuje individuálně. Proč? „Takhle to praktikuji dobře posledních pět let. Hraji totiž in-line hokej v Poličce, což mě dá pořádně zabrat,“ sdělil.

Sport mu tak zabere pořádnou porci času. „U in-line hokeje mám dvakrát týdně trénink a dva zápasy k tomu. Další tři dny pak sám cvičím, takže tělo dostává pořádně zabrat,“ pousmál se.

Takto pokračovat bude až do konce suché přípravy. „In-line se hraje pokaždé od dubna do konce června, kdy nám ve Žďáře končí letní příprava. V červenci jsou pak na programu ještě nějaké turnaje,“ naznačil.

A jaký je rozdíl mezi ledním hokejem a tím na kolečkových bruslích? „To jsou dva naprosto rozdílné sporty, vůbec se to nedá srovnávat. Na kolečkových bruslích to asi pro diváka není tak atraktivní, ale mě tenhle sport baví,“ zdůraznil.

Samozřejmě jej nemůže minout probíhající světový šampionát v Lotyšsku. „Úplně mi to nevycházelo, takže poprvé jsem pořádně shlédl až náš zápas proti Bělorusku. To, co jsem z naší strany viděl, mě docela nemile překvapilo,“ mračil se.

Přílišnému pesimismu ovšem nechtěl podléhat. „Snad nás ta výhra v prodloužení nakopne a bude to postupem času lepší (rozhovor vznikl před čtvrtečním utkáním Česka se Švédskem – pozn. autora). Předtím v sezoně jsme totiž hráli mnohem lépe,“ dodal Pleva.