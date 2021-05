Jak hodnotíte uplynulou sezonu z osobního pohledu. Za 43 zápasů jste nasbíral 41 bodů. Je to číslo, které vás uspokojuje?

Hodnotit to z pohledu kanadských bodů se mi snad ani nechce. Já bych to všechno vyměnil za postup. Spíš bych to hodnotil z pohledu týmu. A i když sezona dobrá byla, protože kdyby mi někdo řekl, že budeme hrát ještě devětadvacátého dubna sedmý zápas finále play-off, určitě bychom to brali, tak kousíček k té radosti chyběl.

Trenér Ujčík vidí jako možná rozhodující třetí zápas finálové série proti Kladnu, který jste prohráli doma 2:5. Tam se to lámalo?

Já s Viktorem trochu nesouhlasím. Podle mě rozhodly zápasy čtyři a šest. To byly zápasy, které jsme mohly uhrát. Ten třetí se nám nepovedl. Jsou to takové dny, kdy se s tím těžko něco dělá. Bylo to těžké. Kdybychom čtvrtý a šestý vyhráli, troufnu si tvrdit, že tu sérii dotáhneme do konce. Bohužel tam trocha chyběla, ten kousek, a proto jsme nebyli úspěšní tak, jak bychom chtěli.

A chyběli určitě i fanoušci.

To, že nemohli chodit lidi, je velká kaňka. I těm, co se dívali na ty živé přenosy, tam muselo něco chybět.

Ti jihlavští s vámi ale byli neustále. Té podpory si určitě ceníte.

My jsme to v kabině vnímali a věděli jsme, že v tom nejsme sami, že hrajeme i za ně. Byla to veliká podpora. A je strašná škoda, že nemohli být na stadionu, protože ta atmosféra by byla určitě skvělá. Oba stadiony by byly vyprodané a všichni bychom si to užili daleko více, než jak tomu bylo.

Ještě se vraťme k vaší bilanci, nebo spíše letošním milníkům. Překonal jste Oldřicha Bakuse v počtu vstřelených gólů, odehrál už přes devět set zápasů za Duklu. To jsou krásná ocenění. Nevolal vám Olda, co jste si to dovolil?

Nepsal ani nevolal. On je asi uražený. (smích) A samozřejmě, že teď už za celou tu kariéru sklízím tyhle věci, ale pro mě je stejně důležitější ten týmový úspěch. To, že jsme nedokázali teď postoupit, mě bude ještě dlouho mrzet.

Brzy začne příprava na novou sezonu. Jak se cítíte po té uplynulé, bude vám do 20. května ta pauza stačit?

Já se cítím skvěle. Plánuji začít dokonce ještě dřív. Oni se budou flákat (smích). Mě vyhovovalo, že se déle hrálo a nemusíme absolvovat tak dlouhou přípravu. Myslím, že je to takhle nejlepší. Alespoň pro mě osobně.

Na ledě by vám devětatřicet let málokdo hádal, energie i chuť z vašich výkonu srší. Přesto si neodpustím otázku, kdy to vypadá na konec kariéry?

O tom bych se nechtěl ani moc bavit. Já se cítím výborně. Hlavně doufám, že se mi vyhnou zranění, protože letos jsem si v jednu chvíli říkal, že jsem na to měl štěstí, a hned jsem se vzápětí zranil. Je potřeba to štěstí, aby se tyhle věci vyhnuly. Jinak ten zápal tam je, baví mě to, a doufám, že budu hrát ještě dlouho.

A jaký cíl si dáte pro tu příští sezonu. Bude to atakovat postup do extraligy?

My jsme se letos shodli, že chceme hrát do šestého místa, protože ta sezona před tím nebyla moc povedená. A já bych u toho asi takhle zůstal.

Bude podle vás těžší než ta minulá, jelikož už tam bude strašák v podobě sestupu?

Přesně kvůli tomu bude hodně těžká, protože ty týmy dole se budou chtít vyhnout sestupu, a tím pádem tam takové ty papírově slabší týmy nebudou. Soutěž se myslím vyrovná. Proto bych nechtěl vyhlašovat nějaké postupy, to vůbec ne. Naopak bych zůstal při zemi. Když budeme hrát do šestého místa v základní části, a pak na konci chytneme nějakou formu a půjde nám to, tak by to mohlo být fajn.