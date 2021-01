Dukla dnes od půl šesté přivítá poslední Kadaň. Takové zápasy přitom bývají zrádné. Promluví trenéři do duše jihlavským hráčům, aby nehrozilo nějaké podcenění, nebo to nepřichází v úvahu? „V úvahu to přichází vždycky, ale myslím, že jsme na to všichni připravení a dostatečně vyzrálí, abychom to nepřipustili. Uděláme maximum pro to, abychom vyhráli,“ tvrdí útočník Jakub Illéš.

Jeho tým by rád slavil výhru za tři body, na kterou minulé dva zápasy nedosáhl. „Soupeři na nás byli připravení, hráli trochu pasivní hokej, což nám nevyhovuje. A podle mě s tím přijde i Kadaň,“ předvídá pětadvacetiletý hokejista, který se ve středu v Ústí jednou střelecky prosadil.

Program 21. kola

SOBOTA: Slavia - Šumperk (15.00), TŘEBÍČ - Ústí n. L. (15.30), Havířov - Kladno, Litoměřice - Vrchlabí, Poruba - Sokolov (vše 16.00), Vsetín - Přerov, Frýdek-Místek - Benátky n. J., Prostějov - Kolín (vše 17.00), JIHLAVA - Kadaň (17.30).

Kadaň dělí od druhé Dukly propastných devětadvacet bodů, i proto zřejmě vsadí na urputnou defenzivu. Jak na ni tedy vyzrát? „Musíme být důraznější, musíme si to lépe k nim nahazovat, dobrým forčekem získávat puky. Z toho pak vyplynou šance,“ je si jistý Illéš, který věří, že pomůže i dobře známé prostředí CZ LOKO arény. Ačkoliv to znovu bude bez fanoušků. „Doma by to mělo být lepší, i co se týče kvality ledu. A mohla by zase hrát roli ta naše zbraň,“ poukazuje na dobrou statistiku přesilových her.

Jeho tým má proti Kadani na co navazovat. V září na jejím ledě slavil výhru 5:2, i když výsledek musel otáčet. „S Kadaní je to vždy nevyzpytatelné, jakmile je pustíte do vedení, těžko se to dotahuje. Nejlepší by bylo, kdyby nám vyšel start a po první třetině jsme vedli dva tři nula, a tím převzali otěže a měli zápas zápas pod kontrolou,“ nastínil nejlepší možný scénář.

A pokud by se opakovala historie, nezlobil by se ani v případě, že by znovu zaznamenal dvě branky. „To by nebylo špatné,“ usmál se Illéš, který zavzpomínal i na to, jak se tehdy prosadil. „První gól padl při signalizovaném faulu. Mě se to povedlo od modré prostřelit. Při druhém mi to Petr Lichanec poslal výborně mezi beky a já zasunul puk mezi betony gólmana. Ale to už bylo na 5:2, to už byla Kadaň trochu odevzdanější,“ dodal.