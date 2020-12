Sedmnáctkrát. Tolikrát se za posledních sedmnáct let střetly tyto dva kluby, které se mohou pyšnit několika mistrovskými tituly (Dukla vyhrála dvanáctkrát nejvyšší Československou soutěž, Vsetín šestkrát Českou extraligu).

Dukla vs. Vsetín

Mistrovské zápasy

Sezona 2004/2005 - extraliga

Vsetín - Jihlava 5:2

Jihlava - Vsetín 2:2

Vsetín - Jihlava 1:2

Jihlava - Vsetín 3:1

Sezona 2018/2019 – 1. liga

Jihlava - Vsetín 1:2

Vsetín - Jihlava 9:2

Jihlava - Vsetín 2:3

Vsetín - Jihlava 2:1

Sezona 2019/2020 – 1. liga

Jihlava - Vsetín 2:4

Vsetín - Jihlava 3:2

Sezona 2020/2021 – 1. liga

Vsetín – Jihlava 1:7



Přípravné zápasy

Sezona 2003/2004

Jihlava - Vsetín 1:4

Vsetín - Jihlava 4:4

Sezona 2004/2005

Jihlava - Vsetín 2:2

Vsetín - Jihlava 5:3

Sezona 2006/2007

Vsetín - Jihlava 4:2

Jihlava - Vsetín 1:1

Bilance jedenácti soutěžních utkáních hovoří ve prospěch Vsetína. Sedm jich dovedl do vítězného konce, jednou se o body s Duklou podělil.

Jihlavský výběr vyzrál na soupeře v žlutozelených dresech pouze na začátku roku 2005! Od té doby nic, ačkoliv je potřeba dodat, že jedenáct sezon na sebe tyto celky nenarazily.

Až tuto středu to přišlo. A právě výhra 7:1 byla o to sladší. „Jsme rádi, že jsme tu sérii přeťali a doufám, že už žádnou takovou nezažiji,“ komentoval hned po utkání jihlavský trenér Viktor Ujčík a poukázal tím na fakt, že Dukla s tímto soupeřem prohrála za poslední dva roky šestkrát v řadě.

Nicméně ve středu tomu bylo jinak. Dukla měla svůj den. „Zahráli jsme jako tým. Na začátku nás podržel gólman v těžkých situacích. Domácí byli nebezpeční a my věděli, že jim to malé hřiště vyhovuje. Ale obětavostí jsme mu nedovolili, aby dal gól. To bylo strašně důležité,“ tvrdí kouč.

A chválit mohl nejen to. Ale také produktivitu v přesilových hrách. Ta byla dokonce stoprocentní. „To bych musel hodně vzpomínat, ale asi jsem to ještě nezažil, že by se využily všechny přesilovky. Dnes to bylo opravdu ideální,“ hlásil při zpáteční cestě Ujčík. „Ale ta první byla taková upracovanější. Zbytečně jsme to drželi, oni nás dobře napadali a ten gól jsme dali se štěstím. Ale pak už to vypadalo dobře. U toho třetího gólu bylo jasně vidět, že když si člověk věří a má sebevědomí, začnou padat i krásné góly,“ poukázal na učebnicový ťukes.

Zároveň ale podotkl, že Vsetín kůži lacino nedal. „Bylo hrozně důležité, že kluci i za stavu 3:0 nepolevili, blokovali střely a ty jejich šance jsme i díky tomu ustáli,“ libuje si trenér. „Každopádně je to cenná výhra. Věděli jsme, že byli doma letos stoprocentní. Kluci ale plnili, co jsme si řekli a šli tomu naproti,“ doplňuje.

Malou, ale opravdu malou kaňkou na super výkonu je inkasovaná branka. O tu se navíc postaral jihlavský odchovanec Adam Zeman. „Nevím, co měli Brožík (Jan Brož – pozn. autora) domluvené s Ádou, že mu tam ten prostor u tyčky nechal. Možná nechtěl platit za nulu,“ zasmál se Viktor Ujčík.