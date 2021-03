První čtvrtfinálový zápas v Jihlavě hodně ovlivnila branka domácích, kteří překvapili Litoměřice v jejich přesilové hře, a následně slavili výhru 2:1. Podobný osud mělo i první utkání série na litoměřickém ledě. Zde byla trefa v nevýhodě dokonce rozdílová, a bohužel pro Duklu jí zaznamenali domácí na začátku třetího dějství.

Do té doby se to byla otevřená bitva o důležitý bod a psychickou výhodu. Na nic se nečekalo a z úvodního gólu se domácí radovali po necelých sto vteřinách! Prohraný souboj ve středním pásmu a následný brejk dva na jednoho vyřešil Konečný střelou mezi Žukovovy betony. Dukla se vzápětí mohla vrátit zpět do hry, jenže dvě přesilové hry promrhala a pak se nestačila divit! Špatně pokrytý Urban ukázkovým bekhendem trefil šibenici, a bylo to o dvě brány!

Naštěstí pro Jihlavu se pouhých jednadvacet vteřin nato prosadil z mezikruží Kolář, a hostům tím vrátil sebevědomí. To bylo na ledě znát, protože mnohem více práce měl na konci první i začátku druhé části domácí Král. Góly z toho však neplynuly žádné. A když Litoměřice využily Válkem následnou přesilovku, musela Dukla mobilizovat všechny síly. A znovu jí pomohla blesková odpověď. Tentokrát to byla půlminuta, která dělila třetí domácí a druhou hostující branku. Tým ve žlutém vrátil zpět do hry, před brankovištěm důrazný Illéš. A ještě veseleji na jihlavské střídačce bylo, když veliké pochybení za brankou Krále potrestalo duo Strejček, Čachotský. Jeho střela z voleje skončila v horním růžku.

S velkými plány vstupovali svěřenci trenérů Ujčíka a Nekvasila do závěrečné části. Čekala je totiž dlouhá přesilová hra, a v ní se dalo zápas zlomit. A to se také stalo. Ku překvapení všech ale ve prospěch Litoměřic! Miškář hosty, jenž zřejmě čekali jen odevzdaný kotouč, překvapil svým neohroženým průnikem do útočného pásma a zmrazil je přesnou střelou nad beton Žukova.

A pak už to byla jihlavská křeč. Následovaly další fauly a dvě využité přesilovky. Toman zamířil nad rameno jihlavského brankáře, Svoboda udělal tečku po krásné souhře do odkryté svatyně. Stadion se ve čtvrtfinále ujal vedení 2:1!

Chance liga - čtvrtfinále

LITOMĚŘICE - JIHLAVA 6:3

Branky a nahrávky: 2. Konečný (Stehlík), 11. Urban (Stehlík, Jánský), 26. Válek (Procházka, Holý) 42. Miškář, 52. Toman (Kremláček), 55. Svoboda (Miškář, Holý) – 11. Kolář (Čachotský, Pekr), 26. Illéš (Harkabus, Fronk), 37. Čachotský (Strejček). Rozhodčí: Zubzanda, Kostourek – Belko, Kokrment. Vyloučení: 8:6. Využití: 3:0. V oslabení: 1:0. Třetiny 2:1, 1:2, 3:0. Litoměřice: Král – Marcel, Baláž, Výtisk, Holý, Kremláček, Jebavý, Černohorský – Svoboda, Miškář, Procházka – Jícha, Válek, Jánský – Stehlík, Urban, Konečný – Berka, Toman, Jindra. Jihlava: Žukov – Mareš, Kolář, Dundáček, Černý, Bilčík, Strejček, Krenželok – Harkabus, Fronk, Illéš – Čachotský, Skořepa, Pekr – Jiránek, Lichanec, Mácha – Havránek, Juda, V. Brož.

Stav série: 2:1.