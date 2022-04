Stejně jako ve třetím duelu totiž i tentokráte začalo aktivněji Kladno. „Od začátku to byl náš zápas blbec. Zaostávali jsme za soupeřem v pohybu,“ glosoval duel Ujčík. „Nebyl ale důvod k panice. Čekali jsme na brejkové šance. Bohužel, v pětiminutovém oslabení jsme dostali dva góly. Pořád jsme věřili, že můžeme nějaký gól dát. Zlomil nás však gól na 4:2. Soupeři dal křídla, nám naopak už nešly nohy, dneska jsme na to neměli. Play-off má ale to kouzlo, že příště to může být zase jinak.“

Dukla ještě snížila na 2:3, ale zmíněná čtvrtá branka hostů jejich aktivitu definitivně utlumila. „Chtěli jsme odehrát lepší utkání než den předtím,“ uvedl asistent kladenského trenéra Jiří Burger. „Měli jsme lepší pohyb, jen škoda našich šancí v první třetině. Mohli jsme odskočit dřív. Zlomový byl podle mě až náš gól na 5:2.“

Ke kritickému momentu z první třetiny se ani jeden z koučů nechtěl příliš vyjadřovat. „Přesně jsem ten moment neviděl,“ prohlásil Burger. „Původně jsem si myslel, že Berana srazil některý z našich obránců,“ dodal Ujčík.

Důležité nyní pro oba soky bude, jak se k vyššímu trestu postaví extraligová disciplinární komise. Její předseda Viktor Ujčík o tom ale rozhodovat nebude. „Já doufám, že další trest nepřijde a v pondělí budeme moci s Maxem počítat,“ vyjádřil toužebné přání jihlavský kouč. „My samozřejmě doufáme, že dostane trest na dva zápasy,“ popíchl rivala s viditelným úsměvem Burger.