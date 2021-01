Pětiminutová famózní pasáž v prvním dějství poslala třebíčské hokejisty proti Sokolovu do luxusního tříbrankového trháku! „Odehráli jsme slušnou první třetinu. Dali jsme pěkné góly a vytvořili si plno šancí. Podařilo se nám dát góly z přesilovek a myslím si, že jsme v ní byli lepším týmem,“ komentoval pro klubový web trenér Horácké Slavie Jaroslav Barvíř.

Ovšem ani takovéto vedení neznamená, že zbytek mače se bude jen dohrávat. O tom se domácí přesvědčili i v sobotu v KNHP aréně. „Samozřejmě stav 3:0 nás trošku uspokojil, soupeř začal více hrát na puku, lepé kombinoval a měl lepší pohyb. My jsme se nedokázali vyrovnat tempu hry ze začátku druhé třetiny, a to se s námi táhlo celou druhou třetinu,“ byl si vědom hostující kouč zhoršeného výkonu.

Ten vygradoval v úvodu třetího dějství, kdy Sokolov snížil na 2:3. Ovšem záhy využitá přesilovka vrátila bílým hvězdám dobrou náladu. „Klíčové určitě bylo to, že se nám parádně podařilo ubránit přesilovku pět na tři. A čtvrtý gól už nás dostal do klidu. Byl to těžký zápas a velice dobrý soupeř,“ uznal Barvíř.

Výsledek 5:0, pod kterým se třemi brankami podepsal čtvrtý úrok, hovoří jasně. A podobně to vypadalo na ledě v jihlavské CZ LOKO aréně, kam přijel v sobotu Šumperk. Ten se většinu zápasu musel bránit útokům Dukly, která potvrdila roli lídra Chance ligy a soupeři nedali šanci na úspěch.

Z toho měl radost i asistent trenéra Karel Nekvasil. „V globálu byl zápas povedený. Měli jsme převahu a byli jsme lepší tým,“ hlásil na pozápasovém rozhovoru pro klubové stránky. Ale jak už je zvykem jihlavských trenérů, hledal i nějaký ten nešvar. „Místy jsme měli výpadky. Nebyli jsme schopní si přihrát. Sice jich nebylo tolik a zápas jsme kontrolovali, ale měli jsme zbytečná vyloučení ve středním i útočném pásmu,“ doplnil. „Ale jinak zápas hodnotíme pozitivně,“ nechtěl končit kriticky.