LÍSEK – SÁDEK 2:15

Branky a nahrávky: Skřepek 2 (Navrátil) – Imramovský 5, Stoček 4, Pošvic 2, Hrnčíř 2, Kabelka, Ptáček (Pošvic 3, Dvořák 3, Imramovský 2, Kabelka 2, Stoček, Ptáček, Žďánský). Třetiny: 1:4, 0:8, 1:3. Nejlepší hráči: nikdo – Imramovský. Konečný stav série: 0:2.

ZELENÁČI – STRACHUJOV 6:7

Branky a nahrávky: E. Flígl 3, Císař, Chocholáč ml., Černý (R. Smrček 2, Blecha, Císař, Hájek) – Vetešník 2, Komínek 2, Hejtmánek, M. Jun, I. Podsedník (Ročárek 2, Bednář, Komínek). Třetiny 1:3, 3:4, 2:0. Nejlepší hráči: Chocholáč ml. – Komínek. Konečný stav série: 0:2.

TRPÍN – BYSTŘIČTÍ SOKOLI 0:9

Branky a nahrávky: V. Svoboda 2, Doležal 2, Unzeitig 2, Petr, Sís, Michal Svoboda (V. Svoboda 2, Doležal 2, Čermák, Sís, Michal Svoboda, Vejpustek). Třetiny: 0:3, 0:2, 0:4. Nejlepší hráči: M. Břenek – V. Svoboda. Konečný stav série: 0:2.

PÍSEČNÉ – V. K. Ž. 9:1

Branky a nahrávky: Darkwah 2, V. Pokorný 2, R. Sklenář 2, Buchta, Prudký, J. Sklenář (Zbytovský 3, Darhwah 2, V. Pokorný 2) – J. Sedler (Šmída). Třetiny: 2:0, 4:1, 3:0. Nejlepší hráči: Zbytovský – Frišhans. Konečný stav série: 2:0.

Semifinále: Sádek – Písečné, Strachujov – Bystřičtí Sokoli (první zápasy se odehrají v sobotu 22. února).

1. LIGA

NYKLOVICE – BUKOV 1:6

Branky a nahrávky: Novotný (M. Dostál) – Tulis 2, Šebek ml., Šebek st., P. Šikula, Jar. Večeřa ml. (Šebek st. 2, Tulis, Jar. Večeřa ml.). Třetiny: 0:3, 0:1, 1:2. Nejlepší hráči: Novotný – Tulis.

ROŽNÁ – MAOŘI 7:1

Branky a nahrávky: Trávníček 2, Kroupa, P. Kučera, Soudek, Pavel Sýkora, T. Sýkora (Vyžrálek 2, Hanus, Korbička, Soudek, T. Sýkora, Trávníček) – Sáblík (Malimánek). Třetiny: 0:0, 3:0, 4:1. Nejlepší hráči: Klusák – Štourač.

BOLKS – NOVÁ VES 4:10

Branky a nahrávky: V. Krytinář, Kvasnica, K. Vojta, Voneš (Zechmeister 2, S. Balák) – Kejda 6, Vojtěch 2, Bojanovský, F. Hudec (Vojtěch 3, Kejda 2, Dedek, Dohnal). Třetiny: 0:2, 3:5, 1:3. Nejlepší hráči: nikdo – Kejda.

PIKÁREC – KOROUŽNÉ 6:1

Branky a nahrávky: L. Jaša 2, J. Broža, Kovář, Uhlíř, Jar. Vařejka (V. Jaša 2, M. Broža, Krejčí) – Kalda. Třetiny: 3:0, 2:0, 1:1. Nejlepší hráči: M. Broža – Kalda.

1. Nová Ves 15 14 0 0 1 121:50 42

2. Opajda 14 11 0 1 2 91:51 34

3. Bukov 14 9 1 0 4 64:30 29

4. Pikárec 14 8 0 0 6 61:63 24

5. Rožná 14 6 0 1 7 82:78 19

6. Nyklovice 15 5 1 1 8 72:66 18

7. Bolks 14 4 2 1 7 55:63 17

8. Maoři 14 3 0 0 11 50:82 9

9. Koroužné 14 0 0 0 14 28:141 0

Program 17. kola I. ligy a play-out Extraligy BHL (sobota 15. a neděle 16. února): Maoři – Pikárec (so, 11.00), Trpín – V. K. Ž. (so, 13.00), Zelenáči – Lísek (so, 15.00), Nová Ves – Opajda (so, 17.00), Koroužné – Bolks (ne, 16.00), Bukov – Rožná (ne, 18.00).