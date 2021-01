Středa patří hokeji, a to i v novém roce. Chance liga v tento den nabídne další porci zápasů základní části, ve které nebudou chybět duely obou regionálních zástupců. Dukla se představí v Prostějově, Třebíč zajíždí do Frýdku-Místku. Trenéři Ujčík i Barvíř nepřekvapili, chtějí bodovat.

Jihlavští hokejisté (s pukem Tomáš Jiránek) se o první letošní body poperou v Prostějově. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Pro Horáckou Slavii to dnes bude od sedmnácti hodin druhý letošní pokus o bodový zisk. Ten první v pondělí nevyšel. Třebíč prohrála 2:4 ve Vrchlabí. Ale po celkem solidním výkonu kouč Jaroslav Barvíř chmurnou náladu nemá. „Zase budeme cestovat, ale věřím, že jsme dobře potrénovali a síly mít budeme. Ve Vrchlabí jsme odehráli dobrý zápas, jen nám to nevyšlo v koncovce a v oslabeních. Potřebovali bychom se dostat do vedení, aby to z nás spadlo,“ potěšilo by třebíčského trenéra.