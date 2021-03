Zkušený slávista Jaroslav Bednář se v sedmapadesáté minutě střetnutí postaral o rozdílovou branku. Domácí trestuhodně propadli v útočném i středním pásmu a hostující matador střelou ke vzdálenější tyči rozluštil páteční rébus. Pojistku pak těsně před sirénou přidal do odkryté třebíčské svatyně Ondráček.

O tom, že to bude drama, se zapříčinili zejména oba brankáři. Jekel i Michajlov se mezi třemi tyčemi rozhodně nenudili, ale zároveň se činili.

V prvním dějství to byl Michajlov, který nedovolil skvělým zákrokem Beránkovi otevřít skóre. Zuby si na něm vylámal i Psota, který se dostal do úniku, ale zakončil jen do betonu. Svůj um musel ukázat i Jekel, který v závěru uhasil šanci a hned několik nebezpečných dorážek slavistů.

Druhá část byla znovu tuhým bojem o každý metr hřiště a na gól se čekalo marně. A protože v polovině utkání se v jednu chvíli na trestné sesedli podrážející Michálek s Ferdou, byli Třebíčští za tento průběh rádi. Celek z metropole ovšem výhodu dvojnásobné přesilovky vůbec nezužitkoval a Jekela takřka neohrozil. Mnohem nebezpečnější byl Psota, který podruhé v utkání pláchl bekům a řítil se na Michajlova. Ani tentokrát, a to měl ještě k dispozici dorážku, neuspěl.

Ve druhé přestávce se v kabině domácího výběru řešilo jediné. Jak potrestat dvě vyloučení Slavie z konce prostřední části. Díky nim čekala Třebíč minutu a tři čtvrtě dlouhá přesilovka pěti proti třem. Trenéři jistojistě nápady, jak zápas rozhodnout, měli. Ale v praxi platilo něco jiného. Hosté se ubránili, což byl zřejmě základní stavební kámen důležité výhry.

Do Prahy, kam se nyní série stěhuje, a kde se bude hrát v neděli a v pondělí, se jde za stavu 1:1.

Předkolo Chance ligy

TŘEBÍČ - SLAVIA PRAHA 0:1

Stav série 1:1

Branky a nahrávky: 57. Bednář (Kuťák, Vlček), 60. Ondráček. Rozhodčí: Dědek, Koziok – Zídek. Otáhal. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Třetiny 0:0, 0:0, 0:2. Třebíč: Jekel – Chalupa, Nedbal, Tejnor, Zukal, Vodička, Furch – Šťovíček, Bittner, Psota – Křehlík, Nedvídek, Kratochvil – Beránek, Michálek, Ferda – Krliš, Malý, Oščádal – Hrubec. Slavia Praha: Michajlov – Duda, Sedlák, Jeřábek, Říha, Krejčí, Novák, Buchta – Vlček, Vampola, Šmerha – Kafka, Bednář, Kuťák – Ondráček, Poletín, Kružík – Doležal, Šteiner, Pšenička.