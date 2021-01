Od prvního utkání sezony potvrzoval svoji pověst. Útočník druholigových hokejistů Žďáru nad Sázavou David Čermák měl do říjnového přerušení třetí nejvyšší soutěže průměr branky na zápas. S pěti vstřelenými góly zřejmě zůstane nejlepším střelcem, protože letošní ročník je pro amatérské soutěže v podstatě odpískaný. „Věřil jsem, že se soutěž ještě rozběhne a my navážeme na vydařený začátek,“ neskrýval dvaadvacetiletý kmenový hráč jihlavské Dukly.

Šikovný útočník neskrýval, že mu chybí nejen samotný hokej, ale i parta v kabině Plamenů. „Jde to spolu ruku v ruce, jedna věc bez druhé nedává smysl. Když koukám v televizi na nějaký zápas, uvědomím si, jak moc mi hokej chybí. Podobné je to ale také s naší partou. Přece jen jsme toho v kabině hodně zažili a člověku se po tom stýská,“ popisoval.

Na druhou stranu si Čermák na nedostatek vyžití stěžovat nemůže. „Studuji vysokou školu v Brně, navíc zrovna teď máme zkouškové období. Dá se tak říci, že většinu času věnuji škole a připravuji se na jednotlivé zkoušky,“ pousmál se.

Vedle toho si ale mladý hokejista pravidelně najde alespoň trochu času na sportování. Byť samozřejmě v hodně omezených možnostech. „Moc se toho dělat nedá, ale nechci zlenivět. Párkrát do týdne si jdu zaběhat, občas si doma také zacvičím. Je to ovšem hodně složité, protože mi chybí konkrétní cíl, za kterým by člověk směřoval,“ zdůraznil.

S předčasným koncem tohoto ročníku druhé ligy už je prakticky smířený. „Mrzí mě to, což asi není pro žádného hokejistu překvapením. Doufal jsem, že se sezona ještě rozjede a my budeme moci navázat na náš dobrý začátek. Situace je ovšem taková, jaká je. Změnit ji nemůžeme, proto nemá moc cenu se tím zabývat,“ podotkl.

Na druhou stranu ale připomněl, že hrát zápasy bez diváků na tribunách by nebylo tím pravým. „Na téhle úrovni se hokej přece hraje především pro diváky. Vyhrát zápas a nemoci se o tu radost podělit s fanoušky, to by nebylo ono,“ potvrdil Čermák.