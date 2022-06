Bedřich Ščerban

narozen: 31. května 1964, Jihlava

bývalý hokejový obránce, v současnosti jednatel HC Dukla Jihlava a předseda hokejového krajského výkonného výboru na Vysočině

kariéra: Dukla Jihlava, Tappara Tampere, Brynäs IF Gävle, HC Vsetín, Moskitos Essen, EHC Freiburg, HC Berounští Medvědi, Horácká Slavia Třebíč

úspěchy: 3. místo na ZOH 1992, 5x bronz z mistrovství světa, 4x vítěz ligy (Dukla Jihlava 1984, 1985 a 1991, Vsetín 1997), vítěz švédské ligy (Brynäs 1993)

individuální ceny: vítěz Zlaté hokejky 1991, člen Síně slávy českého hokeje (od r. 2013)

Můžete představit některé cíle či ambice, které byste chtěl po případném zvolení prosazovat?

Vidím několik hlavních směrů. V první řadě musíme co nejrychleji uklidnit hokejové prostředí, protože současné turbulence v hnutí hokeji neprospívají. Mám na mysli různé přestřelky v novinách a podobně. Dále - nacházíme se v hodně složitém období pro malé kluby. Je potřeba se soustředit na jejich podporu, aby mohly dál fungovat. Čeká je, jako všechny, navyšování cen energií, ať už napřímo, nebo nepřímo třeba v ceně pronájmu stadionů. Stejně tak potřebujeme podpořit trenérskou složku, abychom udrželi kvalitní kouče, především u mládeže.

Opravdu mohutně je u nás kritizován systém soutěží…

Také to je jeden z mých cílů. Již je připravena dohoda s APK o převzetí extraligy. Zároveň probíhá zužování soutěží. Nyní je dobré, abychom třeba dva roky nechali soutěže stabilizovat, aby se s tím kluby samy sžily, a až potom to vyhodnotit.

A nějaké dlouhodobější vize?

Čeká nás mistrovství světa v roce 2024, na které je potřeba se soustředit. Tento šampionát vnímám jako velkou příležitost vygenerovat zisk na podporu a rozvoj mládeže. S tím souvisí také to, že opravdu dlouhodobým a strategickým cílem musí být pro hokej i ostatní sportovní svazy vyjednávání o podpoře sportu v České republice. Ta podpora je u nás ve srovnání s ostatními státy velmi nízká. Po revoluci jsme zrušili všechno, co nám fungovalo. Včetně sportovních tříd a tréninkových center mládeže (TCM). Provázání sportu a školní výuky nám nyní pokulhává.

Král skončil, jeho dědictví jen tak nezmizí. Kandidátů na šéfa hokeje přibývá

Po oznámení rezignace Tomášem Králem bylo hodně slyšet volání po odstoupení celého výkonného výboru. Jak se stavíte k myšlence abdikace všech členů VV?

V první chvíli, kdy Tomáš svoje rozhodnutí oznámil, jsem tvrdil, že by bylo správné, abychom odešli všichni s ním. Následně jsme s kolegy probírali, proč to všechno vzniklo, co za tím je, a tak dále. Nakonec jsme se dohodli, že nebudeme žádnému tlaku zvenčí podléhat, takže jsem od svého názoru ustoupil. Ale to už je historie a víc bych se tím nezabýval. Současná situace je taková, že rezignoval šéf svazu a kvůli střetu zájmů Libor Zábranský, takže my budeme volit nástupce na dvě uvolněné pozice. Nebo, pokud bude zvolen prezidentem svazu někdo ze současného výboru, tak tři.

Neberete při své kandidatuře jako případný handicap úzké sepjetí s konkrétním klubem?

Naopak. Já to vnímám jako svoji výhodu. Mám dlouhodobou zkušenost s řízením klubu. Prošel jsem navíc na svazu řadou komisí i poradních výborů, takže znám velmi dobře jejich fungování. Navíc projekt TCM byla moje myšlenka, takže jsem při jejich zakládání a uvádění do života projel několikrát celou republiku. Takže si myslím, že fungování svazu i jeho krajského podhoubí znám velmi dobře.