Hned několik překvapivých výsledků nabídlo sobotní 36. kolo východní skupiny druhé ligy. Spokojení s tím byli především hokejisté Havlíčkova Brodu a Velkého Meziříčí, kteří si z ledů soupeřů odvezli cenné výhry. Roztrpčení naopak panuje v táboře Žďáru nad Sázavou, který jasně padl na ledě posledního Valašského Meziříčí.

Havlíčkův Brod (ve světlém) podal v Šumperku dobrý výkon a odvezl si výhru 3:1. | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Nejpřesvědčivější vítězství si z celků z Vysočiny o víkendu připsal Havlíčkův Brod. Šestý tým tabulky vyrazil do Šumperka a šlo o velmi důležitý zápas, domácí totiž před sobotou ztráceli na Bruslaře jen tři body.

Havlíčkobrodští hráči však podali mnohem lepší výkon než ve středu v Hodoníně a zvítězili 3:1. „Jsme rádi, že jsme to zvládli, byl to těžký zápas. Poučili jsme se z chyb, které jsme udělali v Hodoníně, kde se nám utkání moc nepovedlo. Od první minuty jsme hráli dobře z obrany,“ podotkl pro klubový web kouč Bruslařů Aleš Kraučuk.

Jeho svěřenci podali v defenzivě téměř bezchybný výkon. Šumperk drželi na nule až téměř do závěru zápasu, v té době už měli pohodlný tříbrankový náskok.

Skóre otevřel v šestnácté minutě Michal Kerber, vedení hosté navýšili ve druhé třetině. Nejprve se v jejím úvodu prosadil Robert Havlát, na 3:0 zvyšoval v osmatřicáté minutě Luboš Voříšek. „Soupeř měl ve druhé třetině sice několik přesilovek, ale skvěle jsme je ubránili. V poslední dvacetiminutovce jsme dobrou obrannou hrou soupeře nepustili k ničemu,“ těšilo Kraučuka.

O čisté konto přišel Čeněk Novák až tři minuty před koncem, na pohodlné výhře Bruslařů už to však nic nezměnilo. „Šumperk snížil z takové náhodné akce, ale už jsme to dohráli. Musím vyzdvihnout výborný výkon Čendy Nováka, který nás podržel, za předvedenou hru chci ale poděkovat všem,“ doplnil havlíčkobrodský lodivod.

Bruslaři se po dvou venkovních utkáních vrací před své příznivce a čeká je nabitý program. Už v pondělí přivítají v dohrávce 33. kola Kopřivnici, ve středu pak v derby hostí Žďár nad Sázavou.

Juniorská jízda

Z možná ještě cennější výhry se mohli v sobotu radovat hokejisté Velkého Meziříčí. Ty totiž trápí obří marodka, do Kopřivnice tak vyrazili s poslepovaným mužstvem, které doplnilo hned jedenáct juniorů. Přesto si ale domů odvezli vítězství 4:3.

Zranění postihla především velkomeziříčskou ofenzivu, ve které muselo nastoupit osm mladíků z mládežnických kategorií.

Poznat to však příliš nebylo. Kopřivnice se sice už ve druhé minutě ujala vedení, konec první třetiny ale patřil hostům. Nejprve Hynek Peš vyrovnal a jen o minutu později překlopil skóre Pavel Ambrož.

Kopřivnice se rychle do utkání vrátila, když těsně před půlí zápasu využila přesilovou hru. I do druhé přestávky však šli ve vedení hosté, když se v devětatřicáté minutě trefil Petr Slabý. I on využil početní výhodu.

Ještě lépe na tom Velké Meziříčí bylo v padesáté minutě, kdy domácím odskočilo už na dvě branky. Čtvrtý gól totiž přidal Šimon Báťa. Přesně sto osmdesát vteřin před koncem sice Kopřivnice snížila, na vyrovnání už však nedosáhla.

Celek z Vysočiny se tak díky třetí výhře v řadě rychle přibližuje boji o příčky zajišťující play-off, na osmé místo ztrácí už jen čtyři body.

Fiasko s posledním

V problémech se naopak začínají ocitat hráči Žďáru nad Sázavou. Na prohru 1:6 s Vyškovem totiž navázali dalším tristním výkonem, na ledě posledního Valašského Meziříčí padli 0:4.

Plameny tak jen potvrdily bídnou zápasovou bilanci s dosud nehorším celkem tabulky, kterému podlehly ve všech čtyřech vzájemných měřeních sil. „Takhle se o play-off nehraje! Dvě třetiny jsme k zápasu přistoupili laxně a honit to v té třetí, která byla odehraná aspoň tak, jak jsme si řekli, je pozdě,“ zlobil se žďárský trenér Milan Řehoř.

Hostům se v utkání nedařilo vůbec nic. Prohrávali už od dvanácté minuty, jejich ztráta výrazně narostla ve druhé třetině, kdy se dvakrát prosadil bývalý hráč Jihlavy Marek Melenovský.

Na domácí obranu Žďár nevyzrál ani v závěrečné dvacetiminutovce, ve které jen potvrdil útočné trápení. Místo toho domácí do prázdné brány ještě navýšili své vedení. „Beru si to i trochu osobně, protože když šlo o to udělat body a podržet trenéra ve funkci, tak hra vypadala jinak,“ kroutil hlavou Řehoř.

Jeho svěřenci jsou v tabulce devátí, a ve zbytku základní části je tak čeká náročný boj o účast ve vyřazovacích bojích. Zahájí ho středečním derby v Havlíčkově Brodě. „Příští zápas nám nastaví zrcadlo do zbytku základní části. Jestli se nevrátíme ke hře, která není hezká, ale je účelná, tak se s nadstavbou můžeme rozloučit,“ doplnil stratég.