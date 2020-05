Rozhodující bude zdraví. „Moc bych chtěl hrát dál a pokračovat v kariéře. Čeká mě vyšetření u doktora Vavroně v Rakousku. Pak se uvidí, jak to bude. Platí, že nastoupit chci, a cítím i zájem klubu. V tuto chvíli ale nejsem dostatečně v pořádku, abych mohl nastoupit do další sezony,“ sdělil Tomáš Rolinek.

Uplynulý ročník byl pro majitele kompletní medailové sbírky ze světových šampionátů hodně turbulentní. Pod koučem Ladislavem Lubinou v první polovině října na vlastní žádost v Pardubicích skončil a v polovině ledna se už pod současným koučem Milanem Razýmem vrátil z druholigového Vrchlabí. Celkem si v sedmnácti duelech za Dynamo připsal gól a dvě asistence. V extralize tak má na kontě dohromady 745 utkání a bezmála čtyři stovky bodů.

Zájem o jeho další služby má i samotný klub. „Tomáš patří mezi největší srdcaře tohoto klubu. Kvůli jeho přístupu a morálním vlastnostem bychom byli rádi, kdyby pokračoval. Jsme s ním v kontaktu a celou situaci společně řešíme. Nicméně o jeho dalším angažmá rozhodne jeho zdravotní stav, který Tomáš momentálně řeší,“ prohlásil člen představenstva Pardubic Dušan Salfický.

Rolinek se při regeneraci v době pandemie koronaviru mohl věnovat činnostem, na které by jinak neměl čas. „Na rodinu je čas pořád, v tom se podle mě nic nezměnilo. Spíš jsem se věnoval zahradě a chalupě, abych se nějak zabavil. Člověk dělal spoustu věcí, které by normálně nedělal. Naučil jsem se mnoho manuálních prací. Od té doby jsem šikovnější,“ dodal.

Otázka rozhodnutí o dalším pokračování bohaté kariéry ale není jednoduchá. „Nyní čekám na rozhodnutí ze strany lékařů. Všechno teď záleží na mém zdraví. Není to otázka jen pár dní, je to delší záležitost, uvidíme.“

Jeho mateřský oddíl řeší v posledním období otázku dalšího fungování. Ačkoliv Rolinek neměl jednoduchou sezonu, dění ve žďárském klubu pozorně sledoval. „Situaci ve Žďáře sleduji, byl jsem ve spojení s Mildou Šimonem (sportovní manažer SKLH Žďár – pozn. red.). Vím, že situace klubu není jednoduchá, ale věřím, že se ji podaří vyřešit.“

Za pár dní uplyne přesně deset let od zisku posledního titulu mistrů světa pro Českou republiku. Jak na něj náš kapitán dnes vzpomíná? „Pro mě byl ten šampionát spojený s obrovskou radostí po každém postupu. Bylo to moc hezké, na to se nedá zapomenout,“ usmál se Rolinek.