Jak byste zhodnotil letní přípravu, která musela být poněkud netradiční?

Vzhledem k opatřením ohledně covidu jsme celý květen trénovali individuálně. V červnu jsme se scházeli dvakrát týdně, zbytek museli hráči plnit individuálně. Po červencovém volnu už jsme se v srpnu dostali na led a sehráli dostatek přípravných zápasů.

S docházkou hráčů jste byl spokojený?

Ano, účast byla hodně vysoká. Především šlo o červen, kdy kluci v rámci svých pracovních možností chodili stejně jako v loňském roce.

Oproti loňsku, kdy kádr prošel spoustou změn, letos vypadáte konsolidovaněji?

Mělo by to tak být. Mužstvo, které odehrálo minulou sezonu, zůstalo z větší části pohromadě. Letos máme více příchodů než odchodů, hlavně na těch poměrně důležitých postech. A to jak v obraně, tak i v útoku.

Právě nedostatek defenzivních hráčů vás přitom loni hodně trápil…

Ano, nedostatek obránců byl loni naším velkým problémem. Dokonce až takovým, že v ní museli vypomáhat i útočníci. Přivedli jsme ale tři kvalitní beky, navíc budeme ještě ve větší míře spolupracovat s juniorkou jihlavské Dukly.

Přejděme k samotné soutěži. Už to vypadalo, že letos ve druhé lize nedojde na play-off. Nakonec ovšem svaz sdělil, že konečné rozhodnutí padne v prosinci. Co na to říkáte?

Že je to holý nesmysl, hrát bez play-off. To, co teď řeknu, platí pro všechny hokejové soutěže. Čím nižší, tím to dokonce platí víc. Kde mají ti kluci, kteří se hokeji věnují až po práci, brát motivaci? Tou je přece účast ve vyřazovací části!

Navíc by také mohlo být poměrně brzy v některých soutěžích „hotovo“…

Přesně tak. Stačí si představit situaci třeba právě v naší skupině Východ. Vzhledem ke kvalitě Znojma se tak trošku předpokládá, že po nějakých patnácti či dvaceti kolech všem ostatním v tabulce odskočí. O co by se pak hrálo? Podle mě by to bylo hodně špatné rozhodnutí.

Co pro vás znamená to, že definitivní rozhodnutí, zda play-off ano či ne, padne až v prosinci?

Je to pozitivní v tom směru, že každý klub musí odstartovat a jet nadoraz od prvního kola. Je tam určitý stimul a cíl v tom, že každý bude chtít ty body sbírat. Proto i my musíme být v tabulce co nejvýše, abychom na případné play-off dosáhli.

Jaké tedy jsou cíle Žďáru pro nadcházející ročník?

Předsezonním cílem bylo tradičně play-off. O konkrétním umístění se bavit nebudu, ale chceme být v tabulce co nejvýše.

Po loňských zkušenostech bude důležité dobře odstartovat…

Nesmíme spoléhat na to, že něco doženeme. Ono to uteče poměrně rychle. Pokud nebudou nějaké problémy v souvislosti s covidem, tak ten prosinec je v podstatě za chvilku. Jakmile vznikne nějaká větší bodová díra, těžko se to dotahuje. To jsme názorně viděli, a doufám, že se také poučili, v loňské sezoně.

Přijdete o několik derby s Havlíčkovým Brodem. Nahradí je nováčci v podobě Znojma a Velkého Meziříčí?

Osobně si myslím, že nám je vynahradí. Samozřejmě se bavíme o ztrátě šesti taháků, které fanoušky lákaly. Ale také Znojmo je velkým lákadlem. Velké Meziříčí je zase kousek, je to regionální klub, bude to zajímavé.

Co očekáváte od soutěže, bude v něčem oproti loňsku jiná?

Slibuji si od ní, že bude vyrovnanější než vloni, úroveň bude určitě dobrá. Moravské Budějovice byly před rokem od ostatních odstřižené, byť nějaké body posbíraly. Nováček z Meziříčí dobře doplnil kádr, neměl by hrát roli nějakého otloukánka.

Jasným favoritem je ale určitě Znojmo?

Znojmo je favoritem, dobrý bude i Hodonín. Týmy ze severu Moravy zase budou těžit z mladých hráčů, kteří tam dorazí z extraligových či prvoligových klubů.