Pane Hamane, asi se nedá hovořit o podařeném ročníku, že?

Sezona to pro nás nebyla úspěšná, příčin bylo určitě víc. Po mě jako trenéra bylo nejzásadnější to, že jsem nedokázal mužstvo připravit tak, abychom do play-off postoupili.

Závěr soutěže ovšem ukázal, že herně na to mančaft měl.

Kvality skončit do čtvrtého místa mužstvo mělo. Bodů, které k tomu chyběly, nebylo moc, ale i to stačilo. Měl jsem mužstvo víc přinutit, přesvědčit či připravit, protože ten potenciál v něm je.

Jak velkou roli sehrálo letní přeřazení do skupiny Východ?

Také značnou, protože tato skupina je nesmírně vyrovnaná. Zde může každý porazit každého. S výjimkou Moravských Budějovice se to také potvrdilo.

Kapitán Martin Pleva si postýskl, že týmu chyběli obránci. Souhlasíte?

Martin má naprostou pravdu, obránci obecně nejsou. S tím jsme se potýkali po celou sezonu. Nechci se na to vymlouvat. Proto říkám, že i přesto to mohlo a mělo být od nás lepší. Po hokejové stránce bych zpětně nic neměnil. Spíše bych asi zvolil odlišný přístup k hráčům.

Velkým problémem rozhodně bylo nedotažení několika solidně rozehraných utkání.

Spoustu bodů jsme soupeřům odevzdali tím, že jsme vydrželi hrát soustředěně jen čtyřicet minut. To ale také souviselo s tím přechodem do jiné skupiny.

Můžete být konkrétnější?

Ve skupině Střed prostě nebyl tak vypjatý tlak na zisk bodů v každém zápase. Jsou tam soupeři, proti nimž se dopředu vědělo, že se body udělají. Takoví tady prostě nejsou.

V závěru základní části už se vám ale dařilo pravidelně bodovat.

Ano. Tam už bylo vidět, že si kluci uvědomili, že musí jet naplno při každém střídání. To bylo pozitivem.

Najdete i další?

Plusy vidím v tom, že se kluci postupem času ohromně zvedli. Dodržováním věcí, které jsme si řekli, šli hokejově hodně nahoru. Pokud se mančaft udrží pohromadě v tomto složení, tak příští sezona bude úplně odlišná. O tom jsem přesvědčený.

Bude to opět i s Radkem Hamanem na trenérském můstku Plamenů?

Rozhodně si s vedením sedneme a probereme to. Jsem člověk, který nad vším hodně přemýšlí, proto se mi to pořád všechno honí v hlavě. Hledám a analyzuji, co udělat pro to, aby šlo mužstvo dál nahoru.

Vaše případné setrvání u mužstva jste tedy ještě neřešili?

Nyní si potřebuji oddechnout a vyčistit hlavu. Pokud od klubu dostanu nabídku k pokračování, určitě ji budu zvažovat. Je tu ale více aspektů. Určitě budu chtít mluvit se staršími hráči o jejich budoucnosti. Přece jen je to třetí nejvyšší soutěž, kterou letos kluci hráli s motivací odměn pouze v podobě zákusků.

Není tajemstvím, že po odchodu generálního sponzora není finanční situace klubu úplně růžová. Jak dlouho může klub takto fungovat?

Těžko říci, ale není to nic jednoduchého. Dostat sem nějakého hráče je samozřejmě ohromně složité. Vůbec nechci domýšlet, že by ve Žďáře hokej neměl být, protože je tu výborná mládež. To je vidět i na odchovancích, kteří nyní hrají v NHL. Doufám proto, že klub bude fungovat dál.