Třebíčští hokejisté si ve středečním utkání dvaadvacátého kola Chance ligy připsali plný počet bodů a vyhráli už počtvrté v řadě. Tentokrát si poradili s poslední Kadaní, kde ovšem museli skóre otáčet.

Třebíčští hokejisté (v bílém) slaví další výhru. V Kadani se jim povedlo otočit skóre a zvítězit 3:1. | Foto: Deník / Vilém Maruš

Do vedení se dostali na konci prvního dějství trhači. Horáci se nestihli vrátit zpět do své obranné třetiny, kde po přečíslení propálil Jekela Veselý. Třebíčský výběr se vrátil zpět do hry hned po změně stran. Kratochvil dostal až moc prostoru mezi kruhy a po rychlé otočce vypálil mimo dosah Běhuly.