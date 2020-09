Zahajovací mač sezony to mohl být opravdu peprný. Na zimním stadionu v Telči se měli od 18 hodin střetnou dva papíroví favorité. Domácí i hostující rezerva Velkého Meziříčí se oháněly s ambicemi krajskou ligu vyhrát.

Jenže zasáhl Covid-19. „Bohužel v áčku se objevily dva pozitivní, a přestože my s nimi nejsme v blízkém kontaktu, tak ze čtvrtečního tréninku se mi omluvilo osm hráčů z důvodu nachlazení. Nepřijeli ani kluci z Třebíče, kteří mají příznaky. Není jim dobře, a jeden je už v karanténě, protože doma má někoho pozitivního. Proto jsme ten zápas museli zrušit,“ nastiňuje trenér B-týmu Velkého Meziříčí Martin Kudláček. „Doufám, že to co nejrychleji vyleží a budeme se to moci co nejdříve nastartovat,“ dodává.