„Aby se hrál krajský přebor Vysočiny máme zájem, jsme schopni ho zorganizovat, ale potřebujeme k tomu podporu klubů,“ jednou větou vystihl situaci předseda krajského svazu ledního hokeje Bedřich Ščerban.

Tomu se současný stav nelíbí, i když do jisté míry má pro jednání klubů pochopení. „Kraj Vysočina vznikal až po revoluci a nemá hlubší kořeny v historii, tak jsou zde tendence některých měst orientovat se k bývalým územněsprávním celkům. To platí i v hokeji,“ vnímá hlubší kontext problému.

Situace je tedy taková, že Humpolec a Telč hrají jihočeský přebor, pravděpodobně tam zamíří i Pelhřimov po sestupu z II. ligy. V Krajské lize Jižní Moravy a Zlínska startují Velké Meziříčí a Velká Bíteš, na Pardubicku hostují Chotěboř a Světlá nad Sázavou.

Čistě z hlediska početního, týmů by bylo na krajský přebor dost. Kluby ale mají obavu o hokejovou kvalitu nově vzniklé soutěže. „Nejraději bych zůstal na Pardubicku, soutěž má vysokou úroveň. Vysočina by podle mě takovou úroveň neměla. Důvod je jasný. Nyní hrajeme dvakrát v týdnu, takže se musí trénovat. Na Vysočině by se hrálo jen v sobotu, a nevím, jak bych trénoval. Třikrát týdně? Nevím, jestli bych kluky dostal na tři tréninky,“ vyjádřil svůj názor Aleš Kraučuk, trenér Chotěboře.

Kvalita na Moravě

K chotěbořskému hlasu se přidávají i ve Světlé. „Kdyby to bylo na mně, tak já bych rád zůstal na Pardubicku. Poprvé jsem měl možnost trénovat Světlou a hrát tuto soutěž a chtěl bych s týmem dokázat, že letos to byl jen nezdar a v této soutěži se dostat dál,“ vyjádřil se trenér Ladislav Fixa.

Spokojeni se současným stavem jsou i kluby ze Žďárska. „Krajská liga Jižní Moravy a Zlínska má velmi dobrou úroveň. Hrajeme ji už deset sezon a jsme velmi spokojeni. Finančně nás to určitě vyjde dráž, ale rozhodující je kvalita soutěže, která se nám zamlouvá. Navíc je tu čtrnáct mužstev, což se asi na Vysočině dá dohromady jen stěží,“ poukazuje trenér Velké Bíteše Zdeněk Pirochta.

Více k případné debatě a změnám je otevřený předseda HHK Velké Meziříčí Jaroslav Juda, který ale upozorňuje na další problém: „Chybí tu kvalitní klub v centrální části kraje, ideálně v Jihlavě, který by ty ostatní přitáhl, aby měli motivaci se s ním poměřit.“

Právě z Jihlavska hraje krajský přebor pouze Telč. Ta by vysočinskou soutěž brala, předseda klubu František Čermák o ní dlouhodobě usiluje. „každý rok se snažím rozpoutat sezení, aby se tady udělala krajská soutěž, která by měla kvalitu, a vítěz by měl nárok bojovat o postup do druhé ligy. Vysočina by si to zasloužila,“ míní František Čermák.

Prosadit něco silou z vůle krajského svazu rozhodně není dobré řešení. Navíc k němu chybí nástroj, vše zastřešující Český svaz byl v minulosti při formulování řádů hodně benevoletní. Ty hovoří v tom duchu, že pokud více než polovina klubů odmítne hrát krajský přebor v příslušném kraji, musí jim být umožněno hostování v jiné krajské soutěži. A to se zatím děje.

„Směrem ke vzniku krajského přeboru Vysočiny vyvíjíme aktivitu opakovaně. Na posledním aktivu klubů nám chyběl jen jeden hlas, abychom hostování klubů mohli zabránit. Vůle hrát přebor Vysočiny tu tedy je, proto hodláme jít cestou diskuse a hlasování i letos,“ nevzdává se Bedřich Ščerban.