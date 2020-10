V souvislosti s vládním nařízením Plameny zrušily společné tréninky, každý z hráčů se musí připravovat individuálně. „Je to pro všechny nepříjemná situace, ale nedá se s tím nic dělat,“ povzdychl si kouč SKLH Radek Haman.

A jaké pokyny dal svým ovečkám? „Jsou to podobné věci, které jsem jim doporučoval během nouzového stavu na jaře. To znamená si udržovat fyzičku v podobě výběhů do přírody, nebo doma na trenažéru. A pak také samozřejmě posilovna, aby kluci udrželi svá těla v provozu,“ popisoval.

Pokud by současný nouzový stav trval „jen“ dva týdny, neměl by to být pro hokejisty větší problém. Horší by bylo, pokud by došlo k jeho prodloužení. „Trošku to přirovnávám k tomu, když je hráč nemocný. To postihne v sezoně snad každého, takže musí na těch deset až čtrnáct dní vynechat,“ potvrdil.

Paradoxně tak na současné situaci našel malé pozitivum. „Nyní jsme v situaci, kdy se hráči aspoň mohou hýbat, což při nemoci nejde. Navíc je po jejím konci každé tělo pořádně oslabené,“ ještě doplnil Haman.