Vysočina - Sezona 2011/2012 ve druhé hokejové lize pro Vysočinu nebyla nic moc. Jen jeden ze tří týmů se v soutěži probojoval do play off.

Brněnská Technika v utkání se Žďárem nad Sázavou. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Ačkoliv všechny tři celky měly poměrně vysoké ambice, realita byla zcela odlišná. Žďár nad Sázavou, Pelhřimov a Chotěboř se zdaleka neprosadily tak, jak si před sezonou přály. Čest hokejové Vysočině tak ve druhé lize zachraňoval pouze Žďár. Ten se sice dostal do vyřazovacích bojů, ale sezona pro Plameny také už skončila, v pátek totiž vypadly ve čtvrtfinále s Technikou Brno.

Žďár měl před sezonou vysoké cíle, jeho trenér Petr Kuchyňa dokonce otevřeně hovořil o tom, že by s týmem celou skupinu chtěl vyhrát. Sebevědomí Plamenů však nahlodal hned první zápas sezony, doma podlehly paběrkující Chotěboři 1:2. Poté se ale přece jen probraly a dostaly se do klidných vod středu tabulky. Na konci listopadu ovšem přišla na Žďár výsledková krize a tým se z ní nemohl dlouho vzpamatovat.

Vše vyvrcholilo začátkem ledna, kdy rezignoval na post kouče Petr Kuchyňa a tým spadl až na deváté místo. „Jsem zvyklý dělat věci na maximum a cítil jsem, že už nemůžu klukům víc dát. Tým teď potřebuje impuls, protože sezona ještě není ztracená,“ uvedl tehdy Kuchyňa. Toho na střídačce Plamenů vystřídal zkušený Svatopluk Číhal.

Nový impuls skutečně přišel a Žďárští se v závěru soutěže probojovali na sedmou pozici, čímž si zajistili účast v play off. Ve čtvrtfinále se Plameny utkaly s Technikou Brnu. Ve vyrovnané sérii nakonec padly 1:3 na zápasy. „Sérii jsme zakončili s hlavami nahoře. Play off je o chybách a ty jsme udělali my. Svým způsobem jsme si za to mohli sami, protože jsme kvůli slabší disciplíně často inkasovali,“ říkal po posledním zápase sezony Číhal.

Bez play off

Další dva týmy z Vysočiny, Pelhřimov a Chotěboř, do play off nepostoupily. Spartak ovšem velkou část sezony na pozicích zaručující vyřazovací boje pobýval. Bohužel pro Pelhřimovské se ale vše točilo kolem útočníka Tomáše Plachého. Když nenastoupil, byl tým jakoby poloviční. „Tomáš je pro náš tým klíčovou osobností,“ připustil dokonce manažer Aleš Kučera.

Pelhřimov zahájil sezonu slušně, ale postupně přicházelo vystřízlivění a tým se z horní poloviny tabulky postupně propadal směrem dolů až na konečné deváté místo. Velkou roli v tom hrály i absence klíčového hráče Plachého. „Tým, který měl na to, aby v pohodě postoupil do play off, se najednou stal otloukánkem ligy. Je to hodně smutné a frustrující,“ zhodnotil ve zkratce sezonu pelhřimovský kapitán Martin Tecl.

Hokejová sezona pro pelhřimovský Spartak skončila. Otázkou ale zůstává, co bude dál. Vedení klubu totiž připustilo finanční problémy a hovoří o možném konci hokeje v Pelhřimově. O osudu hokejového klubu má jednat pelhřimovské zastupitelstvo 6. března.

V Chotěboři zůstalo jen u velkých plánů. Ta prožila v novodobé historii svoji druhou druholigovou sezonu. Sice Lvi, jak se klub od letošního ročníku jmenuje, dopadli lépe než loni, ale žádná sláva to rozhodně nebyla. Vedení sice před sezonou vyhlásilo atak na play off. To ovšem bylo pro Chotěbořské hodně daleko.

Tým se sice „v klidu“ zachránil, přesto ho soupeři v sezoně hned několikrát zostudili. Nejvyšší debakly Lvi schytali od Techniky Brno 18:3 a 15:2 či od Trutnova 11:0.

Být soutěž ještě o trochu delší, možná by se Chotěboř znovu po roce ocitla v baráži o druhou ligu. Ačkoliv na poslední Kutnou Horu si v sezoně vypracovala slušný třináctibodový náskok, v konečném zúčtování se ale zmenšil na pouhé čtyři body.

Podobně jako v Pelhřimově se ani v Chotěboři neví, zda se ve městě bude hrát druhá liga i nadále.