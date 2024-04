Dva atraktivní reprezentační zápasy přivítá v polovině dubna zimní stadion ve Velkém Meziříčí. Česká reprezentace do osmnácti let zde sedmnáctého a osmnáctého dubna přivítá stejně staré hráče Slovenska.

Česká reprezentace do osmnácti let se bude připravovat na mistrovství světa také ve Velkém Meziříčí. | Foto: Deník/Dominik Rejthar

Utkání se odehrají týden před startem mistrovství světa do osmnácti let, které hostí Finsko.

Letošní sezóna byla pro český mládežnický hokej úspěšná. Výběr do šestnácti let přivezl ze zimních olympijských her mládeže stříbrné medaile. Reprezentace do dvaceti let byla na svém MS bronzová.

Velká očekávání jsou kladena i na osmnáctileté reprezentanty. Zápasy ČR U18 – Slovensko U18 se odehrají ve středu 17. dubna od osmnácti hodin, odveta o den později od šestnácti hodin.

Stadion bude otevřen vždy hodinu předem a na utkání si můžete koupit vstupenky v předprodeji.

Ten zahájil v úterý druhého dubna na programovém oddělení Jupiter clubu a v kanceláři Sportoviště VM. Vstupenky budou v prodeji i na zimním stadionu před zápasem.