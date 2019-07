„V současné době jsme těsně před podpisem memoranda o spolupráci, ale netýká se to jenom Dukly a Havlíčkova Brodu. Půjde o spolupráci pěti klubů – Jihlavy, Třebíče, Žďáru nad Sázavou, Havlíčkova Brodu a Telče,“ potvrdil jednatel Dukly Jihlava Bedřich Ščerban, který také prozradil co vlastně samotné memorandum má za úkol.

„Hovoří se v něm o tom, že budeme dělat všechno pro to, aby talentovaní hráči zůstávali na Vysočině. Dohodli jsme se i na tom, že vrcholem té pyramidy bude Dukla a podepsat bychom ho měli v průběhu srpna.“

Zástupcům klubů zbývá už jen doladit finanční stránku spolupráce, která bude navíc probíhat skrz všechny kategorie. Tedy od té seniorské až po přípravky. „Výhodou pro všechny kluby je ta skutečnost, že Dukla, která je výkonnostně v kraji nejlepší, zvyšuje hodnotu hráčů na trhu a mateřské kluby pak mohou dostat i vyšší náhradu za své odchovance,“ naznačil další výhodu zapojení se do memoranda Ščerban.

Havlíčkobrodský BK v posledních letech nikdy s žádným týmem nespolupracoval. „Jsem rád, že se spolupráce opět rozjela. Za dob, kdy jsem ještě hrával já, tak to fungovalo velice dobře. Kluci, co se nedostali do kádru v Jihlavě, tak jezdili do Brodu, aby jen neseděli,“ pochvaluje si brodský kouč A-týmu Richard Cachnín. „Pamatuji si, že tu chytal brankář Sáblík. Nebo Tomáš Čachotský se tu učil hrát. Jsem rád, že se stavidla otevřela,“ dodal Cachnín.

Ten je navíc rád, že mladí nebudou odcházet. „Mně se nelíbí, že mladí kluci hrají jinde. Naštvalo mě, že když byl B-draft do NHL, tak se u nás napsalo, že liberecký odchovanec… Vypiplali ho trenéři tady v Brodě. V Liberci byl až poslední dva roky,“ zlobil se Cachnín. „Nelíbí se mi, když se někdo prsí úspěchem na úkor mládežnických trenérů. Podle mě by ale měl být hráč do osmnácti v mateřském klubu, tak, jako to je ve Švédsku. Nedovolím si tvrdit, že v patnácti poznáme, že je to velkej talent. Takových tady už bylo,“ řekl důrazně havlíčkobrodský kouč.

Bruslaři by si letos konečně rádi splnili svůj cíl, a tím je návrat do první ligy. I proto se jim každá personální pomoc bude hodit. „V srpnu se ještě budou dolaďovat podrobnosti, ale jsme v kontaktu s trenérem Petrem Vlkem, kterého velmi uznávám jako trenéra. Uvidíme, koho budeme mít k dispozici,“ potvrdil Cachnín.