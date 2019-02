Ti se po většinu ročníku vyhřívali na čele tabulky, jenže klíčový týden pravdy v první polovině února nezvládli. Nejprve ve šlágru prohráli na ledě druhého Havlíčkova Brodu vysoko 1:7, poté doma v dalším derby podlehli Moravským Budějovicím 3:4 v prodloužení.

„V těch utkáních jsme nehráli dobře. V Brodě jsme nechytli začátek a domácí dali rychlé góly. Proti Budějovicím to byl dvě třetiny dobrý výkon, jenže jak hosté snížili na 3:2, tak jsme se začali bát o výsledek. Nenašel se nikdo, kdo by to vyburcoval. Na tréninku jsme si to ale rozebrali, je to za námi,“ řekl trenér Plamenů Michal Konečný.

„V Brodě byli domácí lepší, ovšem ne tolik, jak napovídá konečné skóre. Za stavu 3:1 jsme neproměnili šance a oni nás potrestali. Proti Budějovicím jsme byli přes polovinu zápasu lepší, ale pak jsme nepochopitelně odešli,“ mrzelo gólmana Žďáru Jiřího Slámu, který si všiml, že mančaft jakoby ztratil herní lehkost.

„Těžko říci v čem to je, kdybychom to věděli, bylo by to určitě jiné. Je vidět určitý pokles výkonnosti celého týmu, už to od nás není s takovou lehkostí jako na podzim. Na každý gól se strašně nadřeme, navíc děláme hloupé chyby.“

V klubu z města pod Santiniho Zelenou horou však mají natolik zkušený kádr, že by ho krátkodobý výkyv formy neměl nijak zvlášť zaskočit. Zvlášť, když se blíží rozhodující fáze celého ročníku.

„Máme hodně zkušený mančaft, proto jsem o tom mluvil hlavně s těmi staršími hráči. Děláme nyní úplně nesmyslné věci, až mi to hlava nebere. Ať už jde o naši rozehrávku, hru do těla, napadání prakticky neexistovalo, bylo to bez pohybu,“ kritizuje lodivod Plamenů.

„Možná pro nás ta facka před play-off bude ale užitečnou. Pořád jsme se jakoby chlácholili, že nám to jde, ale teď všichni vidíme, že se opravdu něco děje. Tedy že to, co fungovalo, najednou fungovat nemusí.“

Chybí mu lehkost

Na tento problém upozorňuje také jednička Plamenů mezi třemi tyčemi.

„Myslím si, že nám to přestalo fungovat směrem dozadu, určitě ale ne nějak rapidním způsobem. Ono to celkově souvisí s určitou lehkostí, kterou jsme měli v první polovině základní části. Tehdy nám to vycházelo v útoku, tím pádem to šlo i v obranné práci,“ tvrdí Jiří Sláma, který si všiml ještě jedné věci.

„V defenzivě si s tím v poslední době až příliš hrajeme, ale na druhé straně se k nám puky vůbec neodráží, naopak jdou na hokejky soupeřů. Tak tomu bylo třeba i proti Budějovicím, což pak tým ještě více sráží.“

Po utkání proti celku z Třebíčska měli Plameny desetidenní volno, které bylo ideální příležitostí k tréninku před play-off.

„Základní část končí 27. února, o tři dny později už startuje play-off. Volno jsme tak využili k možnosti pilovat taktiku, ale také hry v přesilovkách či oslabení. Prostě vyladit to, co nám fungovalo před rokem,“ popsal lodivod Žďáru.

Proti jihu Čech

V posledních dvou duelech základní části se Plameny utkají s celky z jihu Čech. V sobotu vyrazí do Tábora, základní část pak uzavřou ve středu doma proti českobudějovickému David servisu. Post lídra skupiny už asi Havlíčkův Brod nepustí, druhé místo však mají Plameny ve vlastních rukách.

„Osobně v první místo nevěřím, to už Brod nepustí. Má zkušený kádr, navíc jej nečekají extrémně těžcí soupeři. Naším cílem je, když už jsme ztratili první místo, alespoň druhá pozice. Výhoda domácího prostředí je v této soutěži docela znát, už jen kvůli cestování k jednotlivým zápasům,“ uzavřel Jiří Sláma.

„Bylo by velkým překvapením, pokud by si to Brod v posledních dvou kolech nepohlídal. Druhou příčku však máme ve svých rukách, proto, i vzhledem k celému průběhu základní části, nic jiného nebereme,“ dodal před finišem letošní sezony kouč Plamenů Michal Konečný.